La ínsula: la evolución de España en la lucha contra la violencia machista

LEER MÁS La ínsula: La importancia de saber rectificar en política

Cada 25 de noviembre se celebra Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por ello, Borja Sémper y Edu Madina debaten en 'La ínsula' sobre la evolución en España en la lucha contra la violencia machista.

Madina recuerda que más de 1.171 mujeres han sido asesinadas en nuestro país desde que hay registros. Además, censura la polémica campaña de la Xunta de Galicia sobre la violencia contra la mujer. "A mí me ha sorprendido un poco", reconoce y añade "es una campaña que pretende concienciar contra la violencia machista haciendo recargar la carga de la culpa en la víctima". "La culpa no la tiene la chica, la tiene el que viola", aclara.

Por su parte, Sémper destaca la evolución que ha tenido en España la lucha contra la violencia machista, "objetivamente en estos 20 años la sociedad ha evolucionado a favor", dice. Aunque asegura que "no significa que no haya un trecho extraordinariamente importante por recorrer".

Asimismo, el popular censura la utilización política de la lucha contra esta lacra. "Da la sensación de que importa mucho más la utilización política de la violencia machista que atajar el problema", concluye.

Relación de los políticos y la prensa

Por otro lado, Borja Sémper y Eduardo Madina reflexionan sobre la relación de los políticos con la prensa. El socialista reconoce que en sus comienzos le resultaba "incómodo" que la prensa no le diera la razón, sin embargo, con el paso de los años le empezó a "encantar la pluralidad". "Me gustan que los medios traten de influir y no me gustan los políticos que les dicen a los medios lo que tienen que hacer, decir y opinar", espeta, ya que "los medios de comunicación no son de los partidos políticos".

Y Sémper comenta que "lo lógico y lo entendible es que al político le interesa colar su interpretación de la realidad o de un mensaje en los periodistas acreditados", pero rememora sus tiempos en política cuando las críticas "se aceptaban con deportividad".