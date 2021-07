La ínsula: ¿Hasta donde llegan los límites del humor?

Los Juegos Olímpicos de Tokio se inaugurarán hoy en ausencia de público y sin la presencia del director de la ceremonia de apertura, el señor Kobayashi, que fue destituido ayer por una actuación de hace 23 años en la que hacía una broma sobre el Holocausto. Junto a Kobayashi, también han dimitido el encargado de la coreografía y el compositor de la música de la ceremonia por otros comportamientos inapropiados en el pasado. Con esto, se ha vuelto a abrir el debate sobre el límite del humor y el derecho al olvido o cuánto tiempo tiene que pasar para que no se sancione o destituya a una persona incluso cuando ésta admite que fue un error.

Para Edu Madina, esto depende del tema de la broma, "si toca unos aspectos donde nos hemos convertido en una sociedad llena de tabúes, no prescribe nunca, no tiene derecho al olvido". En cambio, si la sociedad tiene una relación "menos tensa" con el contenido de la broma, esto prescribe antes. "Los tabúes los vamos renovando con los años", explica Madina sobre la posibilidad de prescribir ciertas actitudes incluso de nosotros mismos. Por último, defiende que "es un delirio" que el director de la ceremonia de los Juegos tenga que abandonar su cargo por un comentario de hace 23 años.

La paradoja está en que, a partir de ahora, el próximo que contrate a este hombre parecerá que está avalando su expresión sobre el Holocausto. De todas maneras, Sémper critica que este tipo de humor es "muy facilón", y que lo complicado es hacer humor sobre el que tiene poder o el victimario. "Hace 23 años yo no era la misma persona que soy ahora", defiende Sémper sobre el derecho de todos a cambiar de opinión a lo largo del tiempo. Rosa Belmonte comparte la opinión de Borja y Edu, y considera que esto es reflejo de "una sociedad ridícula", algo nada típico de la sociedad japonesa.