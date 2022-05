La ínsula: ¿Se debería abolir la prostitución en España?

El PSOE registró el jueves una proposición de ley que busca perseguir el proxenetismo en todas sus formas y sancionar a los hombres que acudan a la prostitución con multas y penas de prisión de hasta tres años si la persona prostituida es menor o se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Siguiendo la estela legislativa de países como Suecia o Noruega, los socialistas han propuesto una enmienda para abolir la prostitucion teniendo en cuenta que "la prostitucion no es una forma de sexualidad, sino una forma de esclavización femenina, y que la esclavización de las mujeres no puede ser considerada un trabajo", explica Edu Madina.

La prostitucion no es una forma de sexualidad, sino una forma de esclavización femenina

Según los datos, en España hay entre 50.000 y 100.000 mujeres prostituidas y es el primer país de la Unión Europea en el consumo de prostitución. Por ello, Madina considera que "es el momento de mirar de frente a este tema", pues es una "zona de sombra donde no miramos nunca".

Medidas para abolir la prostitución

Entre las medidas para la abolición de la prostitución está la reinserción laboral para mujeres prostituidas, el refuerzo de la policía para investigar casos de trata y la concepción del cliente de la prostitución como un delincuente que puede conllevar penas de prisión.

"Es un cambio cultural de enorme envergadura que nos ordena como sociedad de forma diferente", dice Madina que lamenta que, por discrepancias internas en el Gobierno, el PSOE retirase la enmienda con estas propuestas.

Apoyo del PP a la enmienda del PSOE

Según cuenta Sémper, a última hora se conoció el apoyo del PP a esta enmienda del PSOE, por lo que habría la mayoría suficiente para incorporarla en la ley. "Esto provoca que se retire la enmienda para no incomodar a la parte de Unidas Podemos", dice Sémper sobre la pérdida de una oportunidad de acuerdo entre el PP y el PSOE.

A pesar de ello, Madina cree que algún día llegará un proceso abolicionista de la prostitución; "este país puede concebirse a sí mismo como una sociedad donde las mujeres no sean una mercancía que se compra o se alquila".