La ínsula: ¿Deben tener cabida opiniones negacionistas en plataformas como Spotify?

Neil Young se ha ido de Spotify. El artista canadiense ha decidido retirar de la plataforma todas sus canciones para denunciar que "Spotify se ha convertido recientemente en una fuerza dañina por su desinformación y mentiras sobre la covid", informaba en un comunicado.

Young se refería al podcast del comediante Joe Rogan, el más escuchado del mundo, donde se da pábulo a una lectura anticientífica y a teorías no confirmadas o bulos sobre las vacunas contra el coronavirus. Ante la negativa de Spotify de eliminar el podcast de Rogan, Neil Young ha eliminado todos sus contenidos, las obras de sus 60 años de trayectoria.

Edu Madina aplaude la "valiente decisión" de Neil Young y considera que este tipo de acciones se deberían ver más por parte de grandes artistas y personajes públicos. "Me ha gustado esta elevación del nivel de exigencia de esta gente que siempre es tan permeable a las explicaciones fantásticas de la realidad y tan impermeable a las conclusiones de la ciencia", dice Madina.

Por su parte, Borja Sémper se manifiesta totalmente en contra de los antivacunas, pero considera que se trata de "un tema delicado", puesto que Spotify también tiene derecho a permitir que en su plataforma haya podcasts que defiendan temas perniciosos. En este sentido puntualiza que hoy la polémica está en el cuestionamiento de la eficacia de las vacunas, pero mañana puede ser otro tema el que se pretenda restringir.

No podemos poner en el mismo nivel a quienes defienden la eficacia de las vacunas y a quienes mantienen argumentos negacionistas

Con la tecnología actual vamos a un mundo digital "con tantos canales de comunicacion todas las opiniones tienen cabida, un espacio y un altavoz". Por tanto, el reto es aprender a cómo convivir con esas opiniones que a veces son "estrambóticas, equivocadas y que no compartimos".

"Uno de los debates a los que nos tenemos que enfrentar es cómo reaccionamos ante opiniones que son un delirio.Yo sería más partidario de contraponer otro tipo de discurso, el discurso científico, el discurso de la iluminación", explica Sémper mientras valora la coherencia de Neil Young.

"No es discutible que las vacunas salven vidas"

Madina, sin embargo, no comparte no su opinión y critica que tengamos que poner en el mismo nivel a quienes defienden la eficacia de las vacunas, basados en datos científicos, y a quienes mantienen argumentos negacionistas.

"Debemos aspirar a un mundo en el que no sea horizontal la evaluación que hacemos de aquellos que están de acuerdo con lo que la ciencia dice sobre una enfermedad y la utilidad de las vacunas para salvar vidas, y quien dice justo lo contrario, vertiendo dudas sobre las conclusiones científicas", argumenta Madina, que insiste en que "la ciencia no es opinable" y, por tanto, "no es discutible que las vacunas salven vidas".