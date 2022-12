La ínsula: Buenos deseos para el 2023

En un año lleno de incertidumbres como ha sido el 2022 -y aprovechando que es la víspera de Nochebuena y Navidad- los "ínsulos" se contagian del espíritu navideño y piden dos buenos deseos que les gustaría que sucedieran en 2023.

Lucha contra la desigualdad

Edu Madina comienza reflexionando por qué España es uno de los 25 países más ricos del mundo y, sin embargo, está entre los países más desiguales. "Hemos sido incapaces de generar una redistribución que impida tener estos indicadores elevados de desigualdad", asegura.

En primer lugar, se trata de una cuestión territorial: Madrid, Navarra y Euskadi casi doblan en renta per cápita a las tres comunidades que menos tienen. Por otra parte, casi 13 millones de personas viven en la línea de la vulnerabilidad.

Para Madina, su primer deseo para el 2023 es avanzar en la lucha contra la desigualdad. Que España pusiera las bases en recorte de la desigualdad, que diera los primeros pasos serios en políticas centradas en el recorte de desigualdad.

Aprobar la ley para enfermos de ELA

Borja Sémper hace alusión a la ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad que en España afecta a unas 3.000 personas, con un índice de mortalidad muy elevado. A comienzos de este año se tramitó una proposición de ley en el Congreso para compensar por vía económica la carga que tiene para los enfermos de ELA el poder ser tratados. Según esta propuesta, el coste para la administración pública sería de unos 100 millones de euros al año.

Esa proposición de ley finalmente no se desarrolló. Por eso, Sémper pide: "me gustaría que en el 2023 los grupos parlamentarios, con el impulso del Gobierno, tramitasen esta ley, fuera aprobada y los enfermos de ELA que no tienen ayuda pública pudieran verse acompañados también por la solidaridad de todos en su tratamiento y en el desarrollo de esta terrible enfermedad".

Abolir la prostitución

A continuación, Madina defiende el abolicionismo de la prostitución, una idea que ha adquirido gracias a un extenso debate y aprendizaje con feministas del partido socialista.

En España, el 90-95% de las mujeres prostitutas son víctimas de trata y explotación. Esto es un mercado donde se "compran y alquilan cosas"; hay una "estructura de la violencia machista convertida en mercado", advierte Madina.

Por todo ello, Madina desea que "España luche a muerte contra la prostitución de mujeres esclavizadas y diga adiós a este tema en el año 2023".

La salud mental a debate

Por último, Borja Sémper habla de los preocupantes datos de suicidios que hay en España. Los datos oficiales muestran que en torno a 4.000 personas se suicidaron en el año 2021, cifras que crecen aún más en el 2022.

Este año, por primera vez se debatió en el Congreso de los Diputados este tema, a iniciativa de Íñigo Errejón. Algunas comunidades y gobiernos presentaron diversos planes y estrategias que, sin embargo, están lejos de ser eficaces en su dimensión económica.

"En este momento la sanidad pública no cuenta con psicólogos ni psiquiátras suficientes", dice Sémper, lo que deja a mucha gente con problemas psicológicos desamparada.

Así, Sémper pide que este tema vuelva a estar sobre la mesa en el 2023 y, de una vez por todas España aborde este fenómeno tan preocupante que afecta de forma transversal a todas las edades pero, especialmente, a la gente más joven.