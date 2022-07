CON BORJA SÉMPER Y EDU MADINA

La ínsula: Bildu, memoria democrática y derechos humanos

En 'La ínsula', Borja Sémper y Edu Madina charlan sobre la nueva ley de memoria democrática y sobre la importancia de que esta norma salga adelante con un gran pacto de Estado con el PP y no con el apoyo de Bildu, un partido que no tiene nada que aportar en materia de derechos humanos hasta que admita, recuerde y mire de frente a su pasado con el terrorismo de ETA.