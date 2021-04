La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo ayer durante la entrevista con Carlos Alsina que una de las ventajas de vivir en Madrid era que "puedes cambiar de pareja y no encontrártela nunca más". Sin embargo, lo de no encontrarse por la calle con tu ex no es algo que todo el mundo vea positivo; hay personas a las que les gusta cruzarse con sus exparejas. Para comprobarlo, hablamos con el sociólogo Antonio Pinión, presidente, fundador y único empleado de la empresa demoscópica OpinioDeQue.

Uno de cada tres españoles querrían cruzarse con su ex especialmente si la ex pareja ha engordado o perdido pelo

Según un estudio realizado por esta empresa, uno de cada tres españoles querrían cruzarse con su ex al menos una vez por semana. Antonio Pinión, que ha realizado la encuesta entre 20 personas, de edades que oscilan entre los 14 y los 93 años que tiene la señora Dolores. Efectivamente, los datos demuestran que el 33,3% querrían ver a su ex pareja más a menudo, especialmente si la ex pareja ha engordado, ha perdido pelo o ha perdido piezas dentales. Además, Antonio Pinión cuenta que está realizando otro estudio sobre la percepción que tienen sobre nosotros nuestras antiguas parejas. Mucha gente cree que ha sido un gran marido, o una gran novia… Pero ¿se corresponde eso con la realidad? ¿Qué opina la otra parte, eh?

Jesús Manzano, el trabajador que pide: "Quiero cobrar más y vivir en Galapagar"

Ángel Manzano, hermano de nuestro cómico Jesús, avisa de que el día 1 de mayo, Día del Trabajador, va a protestar en la puerta de la emisora para que le igualen el contrato con el de Alsina. Por ello, ha creado varios eslóganes: "Ese Alsina, que nos de propina",

"Onda cero, suelta más dinero", "quiero cobrar más, y vivir en Galapagar". Además, ha compuesto una canción con la música de Lalaland para reivindicar su derecho a cobrar más dinero

Radio Gustín

Agustín Jiménez pretende hacer su radio 'Gustín' sin guion e improvisando, con lo que se juega el despido e incluso el destierro. Para evitar que le echen, llama al Departamento de guion del programa More Than One al que se queja por no recibir el guion de radio 'Gustín'.

Tatuajes de los oyentes

Salva, de Valencia cuenta que lleva tatuada la frase "no hay huevos" y un Bart Simpson tatuado en el brazo. Otro oyente cuenta la anécdota de un amigo suyo que quería tatuarse todo el brazo, pero su mujer le amenazó con divorciarse si lo hacía. Entonces, el amigo decidió tatuarse la frase: "Todo el brazo".