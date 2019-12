Piso para tres 1x02 | Los Reyes Magos planean robar los regalos a Papá Noel: "Tiene a los elfos a doble jornada desde octubre"

En este episodio, los tres Reyes Magos están leyendo las cartas que les envían los niños y dan con la del niño mísero Arturito, que dice así:

"Queridos Reyes Magos: este año he sido muy bueno. He ayudado a las ancianitas a cruzar la calle y no he sacado malas notas, porque al no tener padres, nunca me enviaron al colegio, así que nunca hice exámenes. Así que estas navidades sólo quería pedirles una pelotita con la que poder jugar en la calle. Nada me haría más feliz que esa pelotita. No soy como otros niños que piden más de lo que necesitan para luego dejarlo todo abandonado en el desván. Yo sólo quiero mi pelotita. Bueno, y un juego de mesa, el de los hipopótamos que tragan bolas. Y también la videoconsola, claro, para viciarme al Fornite con mis amigos. Pero nada más, no quiero abusar. El coche teledirigido no hace falta. Gracias de corazón".

Se acerca la Navidad y con la fábrica de juguetes quemada, nuestros protagonistas no tienen de dónde sacar los regalos, pero se les ocurre una idea, "colarse en la fábrica de Santa y mangarle los regalos. ¡Él quedará como un desconsiderado con los niños y nosotros como reyes, y nunca mejor dicho! ¡Es un win win!". Además, denuncian que "tiene a los elfos a doble jornada desde octubre".

Por otro lado, aparece un invitado inesperado en el piso de Melchor, Gaspar y Baltasar... el Rey Juan Carlos (Latre), ¡no te pierdas su cameo!

Seguro que te interesa...

Más de uno estrena su sitcom navideña, 'Piso para tres' (1x01)