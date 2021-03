Los consejos de Arturito para no coger cosas que te ofrecen desconocidos como las infantas

Se levanta el telón y aparecen Jesús Manzano, Sergio Fernández 'El Monaguillo', Agustín Jiménez y el niño mísero Arturito. Hablamos de Gwyneth Paltrow, que ha agotado en solo una semana su nuevo consolador.

La microcanción de Jesús Manzano

Carlos Alsina pregunta a los humoristas si, al igual que a las infantas, les han ofrecido cosas inesperadas cuando han viajado, a lo que Jesús Manzano contesta que le ofrecieron una cosa en Ámsterdam. "Les dije que sí, pero no me acuerdo de lo que pasó luego", explica. Además, nos canta una microcanción de actualidad, que va de las cosas que ofrecen en Abu Dabi, sobre todo si tienes un padre rey emérito:

Se han vacunado infantas y políticos antes que mi abuela

y eso que decían que con esta vacuna ninguna secuela

Consejos de Arturito para personas pequeñas

Arturito vuelve con su sección de consejos para personas pequeñas, aunque Carlos Alsina intenta que no lo haga, con poco éxito. Nos cuenta que hoy ha recibido la carta de Adolfito, un niño que nos escribe desde un típico barrio del extrarradio de una gran ciudad.

Mi nombre es Adolfito, y desde hace unas horas vivo en una angustia que encoge mi espíritu otrora alegre jovial. Todo ha sido por algo que ocurrió en la puerta de mi escuela y que procedo a narrarle: hace unos días, un amable caballero de aspecto enfermizo me ofreció unos caramelos cuando salía de clase. Fue incapaz de rechazar esa chuchería. O en otras palabras: se me ofreció la posibilidad de comerme un caramelo, a lo que accedí.

Pero ahora compruebo con angustia, viendo lo sucedido a las hermanas de nuestro monarca, que no parece una actitud correcta el aceptar este tipo de dádivas. ¿He hecho bien cogiendo los caramelitos? ¿Me he saltado mi turno de chuches impúdicamente? Por favor, amigo Arturito, sáqueme de dudas porque apenas puedo dormir. Firmado, Adolfito

Arturito le responde pidiéndole que "nunca te pongas una vacuna que no venga en tu cartilla del pediatra ni te comas nada que te ofrezca un desconocido", pero que sí la coja y la mande a la redacción de la radio para que él mismo la analice. Carlos Alsina le dice que tiene mucha jeta porque quiere aprovecharse de sus oyentes bajitos.

Los límites del humor

Carlos Alsina recuerda a los oyentes que se le ha instalado un dispositivo de alerta a Agustín Jiménez para cuando sobrepase los límites del humor y le lee la carta de recomendación que le entregara en caso de que proceda a realizar un despido fulminante:

El portador de esta carta es un señor muy limpio pero conviene que vigile el crecimiento de los pelos en los oídos.

Atentamente.- Carlos Alsina

Hoy Agustín nos trae en directo a la madre de los chistes de "mamá, mamá". Nos cuenta que se pasan el día los críos llamando a la puerta diciéndole que en el colegio me llaman esto o lo otro. "Que si se meten por las calles estrechas… ¿Pues a mí qué, cabezón? Bastante me costó parirte con esa torreta de mollera que tiene", explica. Además, dice que su marido también podría levantarse para abrir la puerta alguna vez y que la mayoría de los que llaman no son ni sus hijos porque el suyo ya está independizado.

Concurso de Ángel, el hermano de Jesús Manzano

Ángel, el hermano de Jesús Manzano, viene a contarnos que el coche que le había ofrecido a Carlos Alsina su amigo Trapis lo ha perdido porque al final se lo ha llevado su colega El Pilila. Además, recuerda los viejos tiempos en los que salía con el presentador del programa y "se iban de farra". Además, trae una buena noticia: "He hablado con el Medusa y el Vómitos y hemos tomado una decisión: Te hemos guardao una habitación de la casa... ¡Enhorabuena!".

Oyentes

En los Países Bajos han puesto en marcha un número de teléfono para que los padres se desahoguen. Por ello, Carlos Alsina pide a los oyentes que cuenten sus desahogo, ya sea por hijos, mujeres, maridos, jefes, vecinos, etc. Uno de ellos llama para quejarse de su hijo, que no estudia nunca. "Está castigado de todo, solo me queda quitarle el respirar", explica. Otra mujer llama para criticar a su hijo de 30 años, que lo único que hace en casa es encender el horno para meter una pizza. Además, otra oyente nos explica que su madre de 87 años se ha ido vivir con ella y es como tener una adolescente en casa. "Nunca te hace caso, pero no para de quejarse", relata.