¡Increíble! Hablamos con un hipnotizador que es capaz de dormir a la audiencia con sus dotes psíquicas

En Más de uno no reímos con nuestros humoristas, Carlos Latre, Agustín Jiménez y Sara Escudero. En el programa de hoy nos vemos hipnotizados por el profesor Morfeo Ivalium y los oyentes revelan cuáles han sido sus peores regalos.

Agustín Jiménez

En su último día, Agustín Jiménez aprovecha para hablar del circo, de sus payasos, lanzacuhillos terriblemente malos que cortan los dedos de sus asistentes y... del hipnotizador. En concreto, nos trae un tutorial para aprender a hipnotizar.

Además, Agustín entrevista al profesor Morfeo Ivalium, que asegura que puede dormir a la audiencia del programa gracias a sus dotes psíquicas.

Carlos Latre

Carlos Latre viene acompañado de todos sus personajes. En esta ocasión Matías Prats nos cuenta las noticias con su clásico estilo bromista. Asimismo, Luis del Olmo nos recita un poema:

En aquel pub, Justin Bieber sonaba

El hombre acercose insinuante a la dama

Y le dijo.- ¡Tesorito te invito a una copa!

Y ella díjole en latín.- Copa, Copus, Copae, Copazum

¿Que hacéis mi señora? Dijole él

Declinar vuestra oferta

Riau, riau, gorri gorri, waka waka,

sarandonga, nos vamo a comer botillo,

Chimpún

Sara Iturbide

Asimismo, la doctora Brisa Blanchetti analiza la noticia de Daily Mail que dice así: "un joven influencer de 21 años que participó en el reto viral de lamer tapas de váter de servicios públicos ha dado positivo en coronavirus".

Oyentes

Por otro lado, tras conocer que Hazim Azaman, un ingeniero de Malasia, ha creado una web llamada 'Tienda de los que una vez fueron amados' con la finalidad de que los usuarios que se registren puedan deshacerse de todo aquello que les recuerde a sus ex parejas. La tienda on line la estrenó la hermana del creador, que vendió allí una taza y una cámara que le había regalado su ex novio. Por ello, Carlos Alsina pregunta a los oyentes de Más de uno qué regalo les hicieron sus ex y del que les cuesta deshacerse o el regalo más extraño que han recibido de su antigua pareja y que ahora nadie querría.

Sara Iturbide rememora la vez que su ex le trajo una vela normal y corriente o cuando un amigo le dio unas cápsulas de Nespresso. Una oyente explica que le guste o no le guste el regalo, cuando acaba una relación de lo da a su hermana o alguna amiga. Otro oyente asegura que su ex novia le regaló un antirrobo para el coche y otra comenta que su ex le regaló un demonio peluche, "creo que era un vaticinio de lo que iba a pasar", bromea. Un conjunto de colgantes y pendientes feos o una chapa de oro con su cara, son otros de los regalos abominables que han recibido los oyentes.

Braulio desde Marte

En Más de uno estamos muy pendientes de las noticias que nos llegan desde la NASA acerca de Perseverance, el rover que ya lleva una semana en Marte, informando desde su nuevo hogar: el cráter Jezero. Pero para adentrarnos más en el tema,conectamos con el conductor de este astramóvil, que casualmente es Braulio. "Me he subido a la Perseverance, porque ya me he quedado corto de provisiones en la Tierra", dice y pide volver porque "o hay ni agua para acompañar