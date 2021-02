Los consejos de Arturito para superar un amorío no correspondido: "Imagínatelo en las situaciones más innobles"

En Más de uno nos reímos de la mano de Sergio Fernández 'El Monaguillo', Jesús Manzano, Goyo Jiménez y el niño mísero, Arturito. Hablan sobre la voz de El Monaguillo, sobre la que Goyo Jiménez señala que parece Cristina Almeida y le dice que "por las mañanas te suena la voz muy policromática".

Concurso de Ángel, el hermano de Jesús Manzano

Ángel, el hermano de Jesús Manzano, prepara un concurso de preguntas para los humoristas junto con su hermana la Mari Nuri, aunque señala Goyo y El Monaguillo "son unos cerebros, Latre y Leo Harlem no aciertan ni una".

¿Quién fue la primera persona o persono a la que clavaron una flecha en el tendón de Aquiles? El Monaguillo pregunta sí no era el de Guillermo Tell y da como ganador a Goyo Jiménez porque no tiene apuntada la respuesta.

¿Qué hace una abeja en un gimnasio? Goyo Jiménez señala que hace zumba y 'El Monaguillo' dice que debería cambiarse el apellido por "Trivial".

¿Cuál es el elemento químico que está enfadado con el resto de elementos? El Monaguillo indica que es el sodio.

Consejos de Arturito para personas pequeñas

Arturito vuelve con su sección de consejos para personas pequeñas, más arreglado que nunca, pues ha cogido prestada una chaqueta del despacho de José Ramón de la Morena. Esta vez, Rosa de Toledo, que le pide que no dé su nombre y que la llame Acuario, le envía una carta para preguntarle por un problema amoroso:

Hay un niño de mi clase, Miguelito, en el que apenas me había fijado y ahora mi corazón late con fuerza cuando le veo. Él me regala su indiferencia y mis tímidos avances han recibidio solo bromas y risas a mi costa con sus amigos. ¿Esto es el amor?¿Cómo debo proceder si él me ignora?

Arturito responde a su duda: "Acuario, lamento decirte que estás enamorada, mala suerte. Eso tiene cura, yo también estuve enamorado y despreciaron mis cartas de amor y mis flores arrancadas del jardín. He aprendido que uno hay que quererse a sí mismo por encima de todo y esto no es un alegato al onanismo. Has de sobreponerte, ese niño no merece tu atención. Imagínatelo en las situaciones más innobles".

Las curiosas noticias de El Monaguillo

Una semana más, El Monaguillo nos trae sus curiosas noticias. Esta vez cuenta que una mujer de Indonesia afirma que una ráfaga de viento la ha dejado embarazada. “Si esto fuera verdad, en Tarifa estarían todo el tiempo teniendo gemelos”, señala, y añade que allí “te viene un golpe de levante y eso te preña como un susurro de George Clooney”. Además, se plantea la pregunta de cómo compartes la custodia con el viento.

Por otra parte, también nos cuenta que hay un streamer gana 13.000 euros por dejar que sus seguidores le molesten mientras duerme. “Mi mujer sería millonaria”, señala.

Entrevista a Eusebio Trémpano

En una homilía en El Vaticano, el Papa ha instado a los católicos a no hablar con el demonio. Estas declaraciones han sentado muy mal a Eusebio Trémpano (Goyo Jiménez), que es el sumo sacerdote del templo satánico luciferino de La Alcarria, también conocido como 'el Papa negro'. Hablamos hoy con él en Más de uno, donde nos cuenta que le llaman "Susata" y que lo educado para saludarle es decir "malos días". Recuerda que todo esto que está pasando es obra de su jefe y le explica que tiene un pacto con el demonio por el que no se le cae el pelo ni le salen puntos negros. "Mi Iglesia va muy mal, entendiendo que cuanto peor, mejor", asegura.

Los errores más divertidos en los emails

Jesús Manzano nos vuelve a contar algunas de las "cagadas" en los emails que los oyentes le han mandado. Asegura que Sandra le prometió a su jefe "ayudarle con su erección", mientras que Paco le dijo a un cliente que le buscara "un huevo" en su agenda. También explica que hay errores que parece que te escribe el subconsciente, como "presentar las cuentas anales" o "si tenéis alguna duda, comédmela" o firmar con "un salido enorme".