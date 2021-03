En comunicación con el cielo: hasta siempre, Quique San Francisco

En Más de uno nos reímos de la mano de los humoristas Carlos Latre, Goyo Jiménez y Agustín Jiménez. Hablan sobre el humor de Almeida en El Hormiguero, que fue capaz de reírse hasta de su propia soltería.

Homenaje a Quique San Francisco

Para homenajear a Quique San Francisco, hablamos con él y otros personajes como Miguel Gila, Fernando Fernán Gómez, Chiquito de la Calzada e Julio Iglesias Puga ‘Papuchi’ en conferencia con el cielo. Nos explica que en el cielo hay “muchas chicas guapas” como Gloria Fuertes, Cayetana De Alba y La Veneno, y que Dios es un cachondo. “Es que no paramos, voy a clase de pintura con Picasso, vamos al circo y vemos a Ángel Cristo que ahora doma a la madre de Bambi, vemos la serie 'Aquí no hay quien viva' y ya he participado en 'Gran Hermano RIP'”, cuenta. Además, se despide diciéndole a Alsina que "cuando subáis os invito a una cerveza", aunque les pide que no vayan con prisa.

Entrevista con el "tristecista" Ricardo Muelas

Para ayudar a esas personas que están pasándolo mal con sus negocios, los humoristas han buscado a un pequeño empresario que necesite un poco de autopromoción. Hoy hablamos con Ricardo Muelas (Goyo Jiménez), que es 'tristecista', la némesis de los humoristas. Explica que él, en vez de hacer reír a la gente, lo que hace es poner muy triste a la gente y que hay gente para todo, como los que leen a Paulo Coelho o escuchan a Álex Ubago. "Hay personas a las que le va muy bien en la vida y que necesita de vez en cuando sufrir el látigo de la pena para sentirse vivo", relata, y señala que, ahora que hay tantos problemas, la gente ya no quiere tristezas. Nos cuenta algunas de las desgracias que ha vivido, como cuando su hijo le pegaba para que le diera dinero.

Los límites del humor

Tras el fin de su colaboración con el programa, Carlos Alsina ha decidido readmitir a Agustín Jiménez tras recibir muchas cartas y postales. Habla con Jaimito, el niño de los chistes. Nos pide que le llamemos don Jaime porque ya tiene 56 años y que él lo que tenía que haber hecho "era estudiar porque lo que queda ahora son trozos sin recomponer de un juguete roto". "Ya no soy esa persona, esos comentarios me han costado los estudios", explica.

También hablamos con el inglés, el francés y el español de los chistes. El galo nos explica que "nunca hemos entendido eso de va un francés, un inglés y son torpes y tontos pero luego el español va y remata con gracia y salero" y que hay leyes que les protegen de este tipo de escarnios. Al final llegan a la conclusión de que estos chistes deberían contarse como si fueran 3 europeos.