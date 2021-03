Almeida habla de su soltería en El Hormiguero: "La gente no entiende que no tenga novia con mi físico"

Cuando se convirtió en alcalde José Luis Martínez-Almeida recibió muchos comentarios ofensivos sobre su físico. Reconoce que nunca le han molestado salvo en una ocasión: "Solo me ha afectado una vez. Pasaba por la Plaza de Pablo Picasso y había cuatro niños que no llegarían ni a 18 años. Cuando ya había pasado 50 metros gritaron la famosa palabra y me dio rabia, no por la palabra sino porque 4 niños estén así de envenenados"

Cambio de sede del PP

Sobre el cambio de sede del Partido Popular se muestra partidario de dejar Génova: "Me parece buena idea que el PP cambie de sede. Se pega un puñetazo encima de la mesa y se dice no pasa nada. Pero lo que importa es la calle. Que estemos en la calle. No me dio pena cuando el Atleti se fue al Metropolitano, lo importante es el Atleti. Y aquí lo importante es el PP".

El juicio contra Bárcenas

En cuanto al juicio de Bárcenas no quiere pronunciarse, simplemente cree que es la justicia la que debe actuar: "Cuando las cosas están en manos de la justicia que la justicia sea la que hable y quién tenga que pagar que lo pague, independientemente de quién sea". Y confiesa que a veces sonríe cuando piensa que es el alcalde: "Hay días que me levanto y me sale una sonrisa pensando que soy alcalde de Madrid. Hay mucha tensión y días duros pero es un gran orgullo".

"No tuve ningún problema en pactar con Vox. Yo redacté un documento de 81 medidas y que me digan una de esas medidas que no se ajusta a nuestro Ordenamiento Jurídico", asegura. Sobre un político fuera de su partido que admire confiesa que Inés Arrimadas por todo el trabajo que ha hecho en Cataluña

El comentario a su madre en la final de Chamions ante el Real Madrid

Hay un comentario que le va a perseguir siempre. Fue a su madre en la final de Champions de Lisboa entre Real Madrid y Atlético de Madrid: "Mamá no te preocupes, esta vez no te va a pasar como hace 40 años. Justo cuando dije eso el Atleti concedió el corner que terminó en el gol de Ramos. Nunca he sentido a mi madre mirarme con más decepción. Y recuerda que el año pasado le tocó ir a Valdebebas para dar el título al Real Madrid y le dijo que de su vida borraría trece segundos".

Pide un esfuerzo a los jóvenes con el coronavirus

"Yo entiendo a los jóvenes pero dejémonos de fiestas ilegales, vamos a pedirles que nos hagan sentir orgullosos. El problema de la vacunación es en su opinión, que nadie conoce bien el protocolo de vacunación y que el Gobierno se limite a decir que llegan vacunas y hasta ahí. Son los presidentes de las Comunidades los que se están comiendo toda la gestión de la vacunación y se echa de menos gestión por parte del Gobierno".

Su vida más personal

Dice que los que más buscan los usuarios sobre él en google es Almeida altura y Almeida novia y bromea con que con ese físico no entiende cómo no tiene novia. Además comenta que es un desastre en la cocina y solo sabe hacer tortilla a la francesa. "Soy latino para cocinar, todo de latas". Y sobre la altura han salido de dudas, el alcalde mide 1.66 metros.