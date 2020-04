Humor | Carlos Alsina habla con su mejor oyente: "¿Ser un alsiner es delito?"

Se levanta el telón y aparecen Carlos Latre, Goyo Jiménez, Leo Harlem y Jesús Manzano. Además, Carlos Alsina habla con su mejor oyente, que lo escucha a todas horas, aunque no radiofónicamente... sino espiándolo en los estudios y en su casa, "es usted un monstruo de la comunicación ".

Además, Carlos Latre, se convierte en el presidente Sánchez, que nos aclara las fases del confinamiento con una canción.

Por otro lado, Daniel Guzmán enseña a los niños a gastar bromas a sus padres durante esta cuarentena.

Asimismo, Jesús Manzano cede su sección a su hermano Ángel, que explica "me dijo mi hermano ayer que no se puede salir, tío". Y Goyo Jiménez se convierte en Spencer, the rural infuencer.