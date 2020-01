El académico de la RAE que cree que la Constitución está mal escrita: "Está mal contada, sin trama, sin misterios y sin sexo"

EL INFORME DE LA RAE SOBRE LA CONSTITUCIÓN

La Vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo pidió a la Real Academia Española un informe sobre el buen uso del lenguaje inclusivo en la Carta Magna. Y el resultado ha sido favorable a la Constitución, que según la RAE, tiene una gramática impecable. Sin embargo, el académico Anatasio Diéresis (Goyo Jiménez), está en desacuerdo con el informe. ¿Considera el señor Diéresis, que ocupa el taburete de los puntos suspensivos, poco inclusiva la Constitución? "Poco inclusivo e inclusive. Inclusive mal contao digo. Mi voto es sobre todo porque la Constitución está mal contada, sin trama, sin misterios, sin su poquico de sexo", asegura.

ANIVERSARIO DE MORTADELO Y FILEMÓN

Los cómics de Mortadelo y Filemón acaban de cumplir 62 años, fue un 20 de enero del año 1958 cuando se publicó la primera historieta de estos dos personajes en la revista 'Pulgarcito'. Carlos Alsina entrevista en exclusiva a Francisco Ibáñez. El problema es que no es el Francisco Ibáñez que creó a la pareja de agentes de la TIA, sino a un tornero fresador.

NEGOCIOS DE FRACASO PREVISIBLE

Jesús Manzano cree que "es el optimismo lo que hace funcionar los negocios. España es un país donde triunfan negocios que a priori no tienen posibilidades y fracasan otros que sí que las tienen...". "Rumasa dejó arruinados a muchos inversores y años después salió Nueva Rumasa y volvió a invertir gente... Los que invirtieron en Nueva Rumasa, ¿cómo no lo vieron venir? Es como si votas a Nuevo Adolf Hitler ¿qué puede salir mal?", se pregunta Manzano. Esta vez no ha traído su guitarra al estudio, pero no se rinde, y se arranca con un rap.

Seguro que te interesa...

Humor: La divertida entrevista de Carlos Alsina a un Francisco Ibáñez equivocado: "A mí el dibujo no se me da muy bien"