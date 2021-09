Historias de la radio: Luis del Olmo y el poema de Yurguin Murguin

LEER MÁS Historias de la radio: El Servicio de socorro de Radio Nacional de España y Andrés Aberasturi

COPE Miramar, años 80. Un día le dan el premio Nobel de Literatura a un poeta de ese momento. Como quienes me contaron esta historia no recuerdan exactamente el año en el que se produjo, no podemos identificar el nombre del premiado, así que para referirnos a él le llamaremos... Yurguin Murguin, por ejemplo.

La noticia del Premio Nobel llega a las 8:15 de la mañana a través del teletipo a la redacción de COPE Miramar.

A las nueve empezaba 'Protagonistas', con Luis del Olmo... a quien en ese momento se le ocurrió comenzar el programa leyendo un poema de Yurguin Murguin. Así que, en cuanto le pidió a sus redactores buscar un poema de Yurguin Murguin se miraron diciendo: “¿Alguien sabe algo de Yurguin Murguin?” Por supuesto, todavía no existía Google, no tenían una enciclopedia a mano... Así que ahí estaba el equipo de Luis, despertando de buena mañana a amigos bibliotecarios, a los marisabidillos del grupo..

Quedaban diez minutos para empezar 'Protagonistas' y no había poema de Yurguin Murguin. Estaban todos desesperados hasta que el periodista Luis Cantero, en un momento de arrojo, dijo... “no preocuparse...”.

Entonces, cogió un folio en blanco, lo puso en la máquina de escribir, se apretó los nudillos... y se puso a escribir el poema de Yurguin Murguin...

“El sol

Aquella mañana de invierno

Ese sol

Y tú y yo tal vez

unidos por el brillo

de ese invierno

Ay el brillo

Ay el sol

Ay tú”

Nueve menos cinco minutos. Luis del Olmo ya en el locutorio, sentado... impaciente. Sin su poema de Yurguin Murguin. Pero llegó raudo Luis Cantero y le dijo: “Luis, el poema de Yurguin Murguin”.

Y empieza ‘Protagonistas’:

“¡Buenos días, España! Les habla Luis del Olmo desde Radio Miramar de Barcelona... Déjenme empezar esta mañana... con una poesía del reciente ganador del Nobel de Literatura...”

Cuentan quienes se encontraban en ese estudio que la mirada de Del Olmo a Luis Cantero fue como un láser de la muerte... fulminante. Pero el presentador de Protagonistas aún retomó para decir “...qué gran poeta”, Yurguin Murguin.