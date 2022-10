'Vengo de ese miedo', la desgarradora historia de maltrato de un padre a un hijo

El escritor, guionista, crítico de cine, realizador y forma parte del Comité de Dirección del Festival de Cine de Málaga y de la Semana de Cine de Melilla, Miguel Ángel Oeste, presenta en 'Más de uno', 'Vengo de ese miedo', novelando así la memoria de Miguel Ángel Martín Ruiz.

Se trata de la historia de un niño que sufre maltrato por parte de su padre. "Hablo sobre el lenguaje del dolor", explica el autor. Sin embargo, asegura que "lo más bonito de todo es que la mayor parte de los lectores se quedan con la parte esperanzadora y luminosa".

No hay nada más triste que un niño que no es amado por sus padres

Asimismo, el escritor reconoce que "bajo el rencor, el odio ese resentimiento de ese narrador, sale la carencia de ser amado". Y censura que se diga que "no hay nada peor que un niño que le pega a un padre", porque "a lo mejor hay cosas peores". "No hay nada más triste que un niño que no es amado por sus padres", declara.

Por otro lado, Miguel Ángel Oeste afirma que de lo que habla en 'Vengo de ese miedo' "era más habitual de lo que uno llegaba a pensar". "Creo que escribo sobre lo que no se quiere mostrar, esa cara b que se queda debajo de las máscaras", comenta

¿Qué es el miedo?

Además, Oeste comenta que "el miedo es algo que forma parte del ser humano. Todos tenemos miedos que se van transformando y los fantasmas se van acomodando a nuestras propias vivencias". Aún así, insiste en que "una forma de dejarlos encerraditos en una habitación es ser conscientes de ellos" porque "nunca va a desaparecer del ser humano".