Save the Children denuncia la "crítica" situación humanitaria en Gaza: "Nunca habíamos vivido algo así"

Sobre la situación en Gaza, dos meses después del inicio de la ofensiva de Israel tras los atentados de Hamas, la situación humanitaria en la Franja es desesperada, donde el conflicto ha dejado más de 17.000 muertos palestinos.

Naciones Unidas y demás ONGs están pidiendo un alto el fuego para que entre ayuda humanitaria en la zona, mientras que Cisjordania se ha convertido en este tiempo en una olla a presión, donde ya han muerto en nueve semanas, más de 260 palestinos.

"No hay ningún lugar seguro en Gaza"

Gloria Donate, portavoz de Save the Children que trabaja en Ramala, explica que en Gaza "no se dan las condiciones" necesarias para que las organizaciones humanitarias asistan a la población civil.

"No solamente por los bombardeos indiscriminados a población civil", dice, sino también por los estrictos controles, que hace muy difícil pasar enseres, y "porque se ha forzado a la población a ir a zonas que están totalmente desbordadas".

Por parte de Save the Children hay alrededor de 25 personas en el interior de Gaza, donde "no hay ningún lugar seguro para la población ni para los trabajadores humanitarios". Con los ataques israelíes, "la gente está desesperada, va a donde puede".

Riesgo de desnutrición y enfermedades en la población de Gaza

Ayer se publicó un informe por la Agencia Mundial de Alimentos que advierte que uno de cada diez gazatíes no come en todo el día, por lo que "la situación es crítica". Hace dos meses, la situación no era buena, pero al menos podían comer y beber agua diariamente.

"Ahora vemos muchas situaciones de diarrea en niños pequeños. No sabemos el riesgo que conlleva estar deshidratado. Los hospitales están o destruidos o no tienen capacidad para admitirlos", explica la portavoz de Save the Children quien asegura que "nunca habíamos vivido algo así; se nos acaban los adjetivos para describir el horror que vemos en Gaza".

El 80% de los niños sufren depresión o traumas

Además de los daños físicos también están los traumas y problemas de salud mental que sufren los civiles después de vivir estas situaciones de conflicto durante gran parte de sus vidas.

En marzo de 2022 Save the Children realizó un informe sobre la salud mental de los menores en Gaza del que se desprendió que el 80% de los niños sufrían cuadros de depresión o traumas, con miedos y pesadillas por los bombardeos sufridos.

Donate insiste en recordar que se trata de "una población que lleva el trauma de otras guerras, de vivir más de 17 años cercados y que ya han sido desplazados anteriormente", dice sobre que el 70% de la población en Gaza es refugiada.