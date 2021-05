Salvador Illa, sobre el pacto ERC-Junts: "No empieza con buen pie. Para llegar al mismo punto no hacían falta tres meses de negociación"

El líder de la oposición en el Parlament de Cataluña, Salvador Illa, opina en Más de uno sobre el pacto ERC-Junts y cree que no empieza con buen pie. En cuanto al discurso de Pere Aragonès en el debate de investidura dice que no le sorprendió y que utilizó un tono sobreactuado.

"Esto no empieza con buen pie. Ha sido una negociación tortuosa que a mi juicio ha rebajado más el prestigio de las instituciones catalanas y ha mermado la autoridad del señor Aragonés y no augura buenos presagios sobre la solidez de este nuevo gobierno", asegura Illa.

Sobre el acuerdo de gobierno de ERC-Junts, Illa dice que ha sido un proceso de negociación innecesariamente largo porque "esto ha acabado como estaba antes". "Para llegar aquí no hace falta estar tres medes dándole vueltas al asunto", recalca.

Con respecto al programa de gobierno de Aragonés, que incluye autodeterminación, amnistía, referéndum y forzar al Estado a aceptar la autodeterminación, Salvador Illa asegura que "esto no va a pasar y lo sabe él mismo".

[[H3:"El horizonte de autodeterminación que planteó Aragonès no va a suceder"]]

Illa asegura que el horizonte que planteó Aragonès de culminación de la independencia, de amnistía y autodeterminación no va a suceder y cree que el "diálogo hay que utilizarlo sin establecer plazos".

En cuanto a si es posible el concepto de un referéndum pactado, Illa reconoce que no es posible porque el derecho de autodeterminación no aplica a la situación catalana y porque es un planteamiento divisivo. "Nosotros planteamos, en todo caso, votar un acuerdo, pero no una ruptura", señala.

Por otro lado, sobre la mesa de diálogo entre Cataluña y el gobierno de España, Salvador Illa dice que cada uno puede plantear lo que quiera y que en la única reunión que se ha celebrado lo que se ha tratado es una agenda de reencuentro.

Illa dice que no le consta que la decisión sobre los indultos esté tomada

Sobre en qué se diferenciará la situación política y social en Cataluña si los condenados por el procés son indultados, el líder del PSC no da por hecho nada y dice que "siempre he dicho que la gran lección hay que aprender de lo que ha ocurrido en Cataluña es la necesidad de respetar el Estado de derecho". Dice que no le consta que la decisión sobre los indultos esté tomada y recalca que a él no le compete esa decisión.

"Siempre he defendido que estas personas no tienen derecho a ningún privilegio pero tampoco a ningún perjuicio", afirma Illa.

Por último, sobre cómo interpreta la victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Illa dice que no lo interpreta como un voto de censura a su gestión de la pandemia en Madrid como ministro de Sanidad. " En Madrid supongo que han votado en clave al gobierno que necesita esa comunidad", apunta.