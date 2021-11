¿Qué es una central termosolar y cómo funciona?

LEER MÁS Emmanuel Macron anuncia la construcción de nuevas centrales nucleares en Francia

A raíz de las declaraciones de Pablo Casado sobre la energía solar, el coordinador técnico de la planta solar de Almería, Eduardo Zarza Moya, explica en Más de uno qué la energía solar térmica y cómo se almacena.

Ayer, Pablo Casado habló de la energía solar en su crítica a la política energética del Ejecutivo y dijo que "a las ocho de la tarde no había posibilidad de que la solar emitiera porque era de noche".

Defendió la energía nuclear y cree que es por lo que debería apostar España porque las energías renovables no aportan lo suficiente al sistema.

En la clausura del congreso de su formación en Castilla-La Mancha, celebrado en Puertollano (Ciudad Real) este domingo, Pablo Casado criticó la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez asegurando que a los socialistas solo les gusta la energía solar y que "anteayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las ocho de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera. Básicamente, porque era de noche".

Esta frase revolucionó las redes y el líder del PP recibió un aluvión de críticas. Muchos usuarios de Twitter le recordaban que la energía solar es acumulable durante el día para usarla por la noche o en las horas que no hay sol.

Después, Pablo Casado intentó justificar su comentario y defendía las renovables con energía nuclear "de refuerzo, como pide Macron y Biden".

Eduardo comenta que, por un lado, existe la energía fotovoltaica, que directamente convierte la radiación solar en electricidad, pero también existen los paneles solares planos o los sistemas solares térmicos de concentración.

Otra de las energías que transforman la radiación solar en energía térmica, son los paneles solares planos, que calientan agua y convierten la radiación solar en energía térmica, en calor.

¿Qué son los sistemas solares térmicos de concentración y cómo funcionan?

Y también existen los sistemas solares térmicos de concentración, que aprovechan la radiación solar para producir energía térmica a temperatura superior a los 1.500 grados. "Una central termosolar es una central de generación eléctrica que funciona con radiación solar pero convirtiendo la radiación solar, primero en energía térmica, y luego utilizando ese calor para generar la electricidad en una turbina.

Eduardo Zarza explica que esta energía térmica se puede almacenar y que en España, actualmente, tenemos 49 centrales térmicas: "España es un líder mundial en esta tecnología".

El experto asegura que "tenemos 2300 megavatios instalados y funcionando con esta tecnología".

La gran ventaja que tiene esta tecnología es que el calor que produce durante las horas de sol, es muy barato de almacenar,

"La gran ventaja que tiene esta tecnología es que el calor que produce durante las horas de sol, es muy barato de almacenar, de forma que por la noche, la utilizan para seguir generando electricidad", afirma Eduardo Zarza.

Además, señala que "18 centrales termosolares en España tienen sistemas de almacenamiento térmico y pueden generar 900 megavatios durante siete horas y media por la noche".

La aportación al sistema general de esta energía es: "A nivel anual, el 2% del consumo nacional lo aporta las centrales termosolares y por eso el sector reclama una mayor potencia".

"Las centrales termosolares no son competencia de la energía fotovoltaica" dice. Además, Eduardo Zarza defiende que "cuando no hay sol, las centrales termosolares podrían hacer el papel de generar electricidad porque han podido almacenar de forma muy económica calor para seguir produciendo".

Luis Garicano defiende a Pablo Casado

Por otro lado, Luis Garicano, opina en Más de uno sobre si lo que dijo Pablo Casado es una bobada o no. El Eurodiputado de Ciudadanos afirma que "no es ninguna bobada y que tiene toda la razón porque la mayor parte de la energía solar en España es fotovoltaica y no se puede guardar".

"La realidad es que vamos a tardar mucho en tener capacidad de guardar cantidades muy grandes de energía para usarlas por la noche y de momento, necesitamos una energía para el abastecimiento, y esto es lo que ha dicho Casado", asegura Garicano.

La gente que se reía de Pablo Casado no sabía lo que decía en términos de costes y de rentabilidad

"La gente que se reía de Pablo Casado no sabía lo que decía en términos de costes y de rentabilidad de lo que tenemos ahora para guardar energía para la noche" apunta el eurodiputado.