El presidente de Ceuta, desesperado tras la oleada de inmigrantes: "Fue una invasión, la población tiene miedo, está asustada"

Tras la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos en la jornada de ayer, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se ha reunido esta mañana con Pedro Sánchez para encontrar una solución a esta crisis migratoria. Así, Vivas le ha podido manifestar al presidente del Gobierno la preocupación de todos los ciudadanos ceutíes ante "la invasión que sufrió ayer nuestra ciudad".

"No se puede tratar como un problema migratorio, fue una invasión"

La entrada de personas a Ceuta fue tal que las autoridades todavía no tienen una cifra exacta, pero el presidente de la ciudad autónoma calcula la llegada de unas 6.000 o 7.000 personas , de las cuales 1.500 serían menores. "Esto supone el 15% de todos los menores extranjeros no acompañados de España", detalla. Para Vivas, "sería un problema tratar esta situación como un problema migratorio, fue una invasión".

Llegada masiva de inmigrantes a Ceuta | EFE

Ambiente de tensión en Ceuta

El ambiente que se vive en Ceuta tras los sucesos de ayer es de "inquietud y de preocupación". De hecho, el presidente de Ceuta ha querido transmitir la situación de alerta máxima y ha explicado que mucha gente no sale de sus casas, la mayoría de niños no han ido al colegio y mañana se suspenderá la campaña de vacunación.

En este sentido, Vivas sostiene que "si no hay una respuesta contundente por parte del gobierno de España la moral, la confianza de los ceutíes quedará dañada de una manera irreparable".

"No sólo está en juego la tranquilidad de Ceuta, sino la integridad territorial de España"

Por su parte, Pedro Sánchez se ha comprometido en hacer un gran despliegue de medios para secundar la petición de apoyo a Ceuta. "Mi petición ha sido de una respuesta eficaz, proporcional y eficiente por parte del estado", declara Vivas, quien insiste en la necesidad de policías, guardias civiles y todo tipo de recursos, incluida la capacidad diplomática de España, para solventar esta crisis migratoria.

Con situaciones como ésta, se comprueba que es Marruecos quien maneja la frontera y, por tanto, "cuando Marruecos quiere, la frontera no existe

Además, Vivas considera que este no es un problema que afecte únicamente a la ciudad autónoma: "Lo que está en juego no es sólo la tranquilidad de Ceuta, es la defensa de la integridad territorial de España". Con situaciones como ésta, se comprueba que es Marruecos quien maneja la frontera y, por tanto, "cuando Marruecos quiere, la frontera no existe".

En concreto, ayer se desbordaron las capacidades de respuesta disuasoria de las fuerzas de seguridad, una situación que no se debe volver a repetir y para la cual Vivas exige "una dotación de medios necesaria" para Ceuta.