Pepe Domingo Castaño: "Si dices la verdad, tendrás audiencia"

Lejos de los micrófonos, las cámaras y la radio, Pepe Domingo Castaño asegura que sigue conservando la timidez que tenía en su juventud. Esa timidez que le hace ponerse "casi colorado" y muy nervioso al entrar al estudio del programa. La misma timidez que le impide entrar solo en un bar.

En su libro 'Hasta que se me acaben las palabras. Mis recuerdos de radio y de vida', el periodista demuestra que todas las carreras radiofónicas tienen momentos muy buenos y otros muy malos. Pepe Domingo Castaño fue relegado a presentar un programa infantil los domingos por la mañana.

La mejor manera de demostrarles que se habían equivocado era hacer el mejor programa de mi vida

Durante esa experiencia, sin embargo, aprendió que "la mejor manera de demostrarles que se habían equivocado era hacer el mejor programa de mi vida". Después, los directivos se dieron cuenta de su potencial y le recuperaron para la programación normal.

"Me di cuenta de que no hablaba nada. A la semana dimití"

De su breve paso por 'Onda Media, aquí la SER', recuerda que se trataba de hacer un programa de radio "donde estuviese representada la radio informativa y la radio animación". Entonces Pepe Domingo Castaño compartía micrófonos con Joaquín Prat e Iñaki Gabilondo, al que la dirección de la radio quería impulsar como comunicador de informativos.

"Empecé el programa muy ilusionado por trabajar con Joaquín e Iñaki, pero rápidamente me di cuenta de que no hablaba nada", cuenta el periodista que siempre se veía eclipsado por el protagonismo de Iñaki Gabilondo. Al cabo de una semana, Pepe Domingo entregó su dimisión con todas las consecuencias, aunque eso no afectó a su amistad con Iñaki.

Y la radio enfermó de información

A partir de aquella época -principios de los años 80- la radio cambió. La información se hizo muy libre y presente, pero a su vez, la información fue invadiendo el resto de géneros radiofónicos hasta hacerlos desaparecer.

"La radió enfermó de información. El único ámbito en el que sobrevivió la radio espectáculo fue en el deporte", opina Alsina. Pepe Domingo Castaño coincide en la libertad que hay dentro de la radio deportiva, pues "el deporte te da una libertad total".

Como periodista referente en España, matiza que "tenemos libertad pero hay que saber aprovecharla" y explica: "Mi lema ha sido siempre decir la verdad. Si dices la verdad, tendrás audiencia".