El Partido Aragonés ironiza sobre el acuerdo PP - Vox: "Volvemos a la España en la que todo se resolvía en Madrid"

Alberto Izquierdo, el único diputado del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón habla en 'Más de uno' sobre los pactos entre el Partido Popular y Vox que van a llevar a Marta Fernández (Vox) a la presidencia de las Cortes. Además, cree que esto significa que también habrá un acuerdo para investir al popular Jorge Azcón como nuevo presidente de la Comunidad.

"Al final se ha producido el libro de Gabriel García Márquez, 'Crónica de una muerte anunciada', no te quiero, no te quiero, pero al final nos terminamos queriendo mucho", dice Izquierdo. Que recuerda que PP y Vox "anoche se querían matar políticamente y una hora después ya eran muy amigos".

El diputado del PAR lamenta que se vuelva "a la España en la que todo se resolvía en Madrid", en referencia a Jorge Buxadé (Vox). "Menos mal que vino un señor de Madrid a resolvernos a los aragoneses todos nuestros problemas, porque igual seguiríamos todos en la duda a una hora de la votación", ironiza.

Sin embargo, Alberto Izquierdo destaca que para él la presencia de Vox no es una línea roja, "a mí me preocupa bastante poco qué hagan el resto de los partidos", dice y añade que votará sí a la investidura de Jorge Azcón, "si se compromete con los aragoneses y con las cuestiones programáticas" que le han planteado. "No hemos querido hablar de sillones, sino de qué va a hacer el próximo Gobierno de Aragón", recalca.

Entre estas cuestiones se encuentran el trasvase del Ebro, las ayudas a los agricultores o el respeto al estatuto de autonomía. "Si hay trasvase del Ebro, el Partido Aragonés votará que no", concluye Izquierdo.