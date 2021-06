Miriam Nogueras, portavoz de Junts: "La mesa de diálogo va a ser un fracaso, haremos una estrategia enfocada a la confrontación"

La mesa de negociación entre el Gobierno central y el Govern de Cataluña se reunirá en las próximas semanas en mitad de la polémica sobre la concesión de los indultos a los presos independentistas condenados por sedición. A pesar de que todavía no se conoce quiénes serán los interlocutores, cada gobierno acudirá para defender una postura. Miriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, explica en Más de uno que, tras un pacto con Esquerra Republicana de Cataluña, el Govern acordó que no renunciará a la vía unilateral.

"No renunciamos a la vía unilateral"

Nogueras muestra su total desconfianza al éxito que pueda tener la mesa de diálogo con el Gobierno: "En caso de que fracase, que tiene todos los números, empezaremos una estrategia enfocada a la confrontación", pues es lo que más les ha ayudado a acercase a la independencia.

Por su parte, sostiene que llevan tres años intentando dialogar con el Gobierno de España, pero "a no ser que den un giro de 180º, la mesa no tiene ningún recorrido". Para Junts per Cataluña, la reunión sólo tendría utilidad si el Gobierno de España "garantiza la autodeterminación y la amnistía". Además, insiste en que "el Estado Español debe aparcar la vía represiva y empezar a actuar como Reino Unido o Canadá".

Durante la entrevista, Nogueras ha hecho alusión a un informe publicado por el Consejo de Europa donde se exige la liberación de los presos independentistas y se termine con las órdenes de extradición a los eurodiputados catalanes. Sin embargo, Alsina le ha recordado a la líder independentista que en ese mismo informe se indica que España es una democracia plena, que no se persigue a nadie por sus ideas y que quienes están condenados es porque incurrieron en delitos en el 2017. Ante esa información, Nogueras comenta las presiones del Gobierno para evitar que se publicase ese trabajo.

"Los medios de comunicación nos han acusado de terrorismo"

Nogueras critica que los medios de comunicación no hayan tomado una posición neutral en el tema independentista y les acusa de crear catalanofobia en gran parte de la población española. "Se nos ha acusado de terrorismo por casi todos los medios de comunicación españoles", dice la líder independentista.

Asimismo, considera que los medios "han aplaudido que nuestros líderes estén en prisión o en el exilio y que se esté persiguiendo a familias por defender sus ideas". Por último insiste en que "las cosas no se solucionan con prisión, con represión ni con violencia" y defiende que la situación que se vive en España no es normal en un país europeo del siglo XIX.