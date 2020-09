Michael Hall, Premio Fronteras del Conocimiento: "El objetivo de la rapamicina es vivir más tiempo y con más salud"

El premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Biología y Biomedicina, Michael Hall, explica en Más de uno para qué sirve la rapamicina y su hallazgo de la vía mTOR.

"La rapamicina es un producto natural que viene de una bacteria que encontraron en la Isla de Pascua", asegura. Asimismo, añade que se trata de "un fármaco que controla el crecimiento de las células", por lo que es bueno para bloquear el crecimiento en situaciones de cáncer.

Por otro lado, confirma que todavía no han probado el experimento con humanos, "lo hemos hecho con ratones y gusanos", declara. También manifiesta que el objetivo que buscan es "vivir más tiempo y con más salud".

Hall manifiesta que, al igual que "si uno come menos, envejece más lentamente, la rapamicina engaña al cuerpo al creer que no hay comida, que no hay nutrientes y eso tiene el mismo efecto que no comer, hace que el envejecimiento vaya más lento".