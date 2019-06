Martínez- Almeida: "Estamos en la negociación para que Vox tenga puestos en las Juntas de Distrito"

El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida , asegura en Más de uno que Vox entrará en las Juntas de Distrito, "nos dimos 20 días para poder cerrar esos puestos y en eso estamos, en esa negociación" . Además, sobre las multas de Madrid Central que se pusieron durante el Gobierno de Carmena, explica que "caben pocas dudas de que se tendrán que aplicar las sanciones". Por otro lado, se muestra en contra de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez, "no es de fiar" .

Durante su entrevista en Más de uno, Martínez- Almeida, ha explicado que van a incorporar al partido de Abascal en las Juntas de Distrito, "nos dimos 20 días para poder cerrar esos puestos y en eso estamos, en esa negociación", declara. Asimismo, insiste en que "Ciudadanos sabe que tenemos un acuerdo programático con ellos y que se va a cumplir, pero también tenemos uno con Vox".

Sobre Madrid Central, el alcalde popular confirma que será a partir del 1 de julio cuando haya una moratoria de las multas, aunque recalca que "caben pocas dudas de que se tendrán que aplicar las sanciones" de aquellas multas que se hayan puesto durante la etapa de Manuela Carmena.

En cuanto a la petición de Vox de hacer un estudio sobre la creación de un túnel en la Gran Vía, Almeida apunta que cumplirán con sus requisitos, a pesar de que ya se había hecho con anterioridad un estudio de viabilidad y tenía "serias dificultades".

Por otro lado, al contrario de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostró en este programa, Almeida recalca que "abstenerse con el del 'no es no' es complicado", "Pedro Sánchez incumpliría todos los acuerdos y pactos a los que se pudieran llegar", porque según explica, "no es de fiar".