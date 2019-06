Manuel Monereo: "Pablo Iglesias está obligado a luchar por un gobierno de coalición con el PSOE hasta el final"

El politólogo y ex diputado, Manuel Monereo , analiza en Más de uno la situación de Podemos tras los malos resultados electorales, explica por qué Pablo Iglesias está obligado a luchar por un gobierno de coalición con Pedro Sánchez y opina sobre el relevo de Echenique como secretario de organización. Dice que a Iglesias no le queda otra que ir a por el gobierno de coalición porque "ha hecho de eso el eje de su política".

Manuel Monereo reconoce que Pablo Iglesias no va a dejar de intentar conseguir hasta el final un gobierno de coalición con Pedro Sánchez porque " ha hecho de eso el eje de su política" y porque tiene presión tanto externa como interna. Cree que si Pedro Sánchez no llega a un acuerdo con Podemos para gobernar, lo tendrá que hacer con Ciudadanos y si no, habrá elecciones. Reconoce que la intención de Iglesias de conseguir gobernar con Sánchez no es ni un juego ni una estrategia, es su propuesta política.

Hace crítica sobre los malos resultados electorales de Podemos y dice que el partido es muy dependiente del liderazgo de Pablo y que ahí es donde se ve la debilidad orgánica que tenía podemos, algo que ha pasado factura.

En cuanto al relevo de Pablo Echenique como secretario de Organización de Podemos asegura que "de no tener responsable de organización a tener uno, ya me parece un avances significtivo". "No he sentido que con Echenique tuvieramos un secretario de organización". Afirma que él no ha visto que Echenique ejerciera como secretario y cree que lo que hay que hacer ahora en el partido es decirle a la militancia y a la sociedad que hemos aprendido de la situación, abrir un gran debate y hacer un congreso.