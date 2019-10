Luis Piedrahita: "Un humor que por mucho que lo intente no ofende a nadie"

Mañana, viernes 4 de octubre, será el estreno del nuevo show de Luis Piedrahita en los cines Callao a las 20:30 y se podrá ver todos los viernes y sábados en ese mismo lugar.

Piedrahita hace un nuevo monologo titulado 'Es mi opinión contra la mía' que se trata de un espectáculo lleno de ingenio y ternura en el que Luis analiza por qué nadie está contento con lo que le ha tocado.

Ha querido remarca que en este nuevo show se podrá ver un "humor que por mucho que lo intente no ofende a nadie" y asegura que ha dejado de lado las cosas pequeñas, "me he pasado a las de talla M".

Durante la entrevista también ha recibido la llamada del curioso Luis Piedragorda para quejarse de que Piedrahita trabaja demasiado.

"Bueno, yo he llamado para decirle a este señor que tiene ahí en la radio que ya está bien, que deje trabajar a los demás, que también tenemos derecho a ganarnos el pan. Ese señor me está robando el mercado, porque, desde que empezó con lo de sus cosas pequeñas, la gente ya sólo quiere minimalismo", asegura Piedragorda.