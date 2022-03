Luis Garicano, sobre la escalada de precios: "De forma provisional hay una serie de impuestos que el Gobierno pueden eliminar para amortiguar este golpe"

El eurodiputado de Ciudadanos y profesor de economía, Luis Garicano, nos habla en 'Más de uno' de la estanflación, que es que económicamente nos estancamos, el crecimiento económico se ve más que ralentizado por la situación que estamos viviendo, pero los precios siguen subiendo.

"Estas son las señales de alarma que en este momento nos está dando toda la economía global: estamos viendo los mercados caer, el petróleo subir... Nos recuerda a todos los economistas y a aquellas personas que lo vivieron al shock de los años 70 cuando los embargos de petróleo y cuando realmente nos encontramos con esa mezcla extraña que las economías mundiales no habían vivido nunca, de encarecimiento de precios muy fuerte y el crecimiento económico a cero o con recesión. Y esas son las señales de alarma que realmente nos están mandando ahora mismo todos los mercados" asegura.

El mercado energético

"El mercado eléctrico fundamentalmente funciona como todos los demás mercados de materias primas, el último precio es el que marca el precio de todo. Es decir, no porque a Arabia Saudí el petróleo le cueste 5 lo está vendiendo a 5. En todos los mercados de materias primas es lo último que entra lo que marca el precio ¿Por qué? porque así supone que así la gente entra a producir renovables, que se produzca inversión etc, porque los precios dan la señal. ¿Es bueno que los precios den señal? Sí. Ahora, ¿es bueno que un precio que está manipulado como arma de guerra por Putin marque un mercado? No. Entonces yo lo que si que propondría

"Hay mucho que puede hacer el Gobierno sin mirar a Bruselas. Ningún otro país tiene el mercado mayorista entrando en vena a los consumidores. Y eso se puede desconectar sin que haga nadie nada. La nuclear es una decisión del Gobierno de España acabar con ella, que no debería, y las interconexiones de gas llevamos meses con esta crisis y no hemos oído hablar a la ministra de inversión en interconexiones y de realmente hacer lo que nos toca hacer por el mercado del gas europeo. España es una superpotencia en regasificación" afirma Garicano.

"La energía eléctrica está dando muchos beneficios a los gobiernos, es el momento de eliminarlos, de forma provisional, hay una serie de impuestos que el Gobierno pueden eliminar para amortiguar este golpe" afirma.