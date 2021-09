Junts amenaza: "Si el Gobierno de España se salta los procedimientos europeos, entraríamos en otra fase de las relaciones"

LEER MÁS El Tribunal Supremo reclamará la entrega de Puigdemont a Italia

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fue detenido ayer en Cerdeña por las autoridades italianas en virtud de la orden de detención europea emitida por el juez Pablo Llarena.

Elsa Artadi, portavoz de Junts per Catalunya, explica en 'Más de uno' que su partido está "en contacto directo" con Puigdemont, exdirigente de Junts. La semana pasada Carles Puigdemont estuvo de visita oficial en París en la asamblea francesa, por lo que pensaba que viajar a Italia no supondría ningún problema. "Esperamos una pronta resolución de la situación", sostiene la portavoz.

Por el momento, el Gobierno de España ha emitido un comunicado en el que mantiene que la detención obedece a un procedimiento judicial que está en curso y que Puigdemont, como cualquier otro ciudadano de la Unión Europea, debe responder ante los tribunales y someterse a la acción de la Justicia. Artadi insiste en que el Gobierno debe pronunciarse ante estos hechos porque "es el Gobierno español quien comunica a Europa que la euroorden no está en vigor". Por tanto, "O bien han mentido directamente al Tribunal de Luxemburgo o tiene que confirmar que estas euroórdenes no están en vigor".

"Un ataque directo del Gobierno a Puigdemont"

Según Artadi, si esta situación no es resuelta por el Gobierno de Sánchez, supondrá "una grave complicación para la diplomacia española y sus relaciones con el Tribunal General de la Unión Europea". Asimismo, esto significa "un ataque directo del Gobierno español al president Puigdemont, al independentismo y a todos los que buscan una solución dialogada a un conflicto político", considera la portavoz de Junts.

Una complicación para las relaciones entre el Gobierno y Cataluña

Por último, Elsa Artadi advierte de que, "si las autoridades españolas deciden saltarse todos los procedimientos europeos y perpetran este ataque contra el independentismo y la figura de Puigdemont, estaríamos entrando en una fase distinta de las relaciones que había hasta ahora".