Juanma Moreno: "Veo mucha ideología y poco pragmatismo en el Gobierno"

Tras el debate en el Senado entre Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, considera que, ante la incierta situación económica, un buen presidente del Gobierno debe prever los posibles escenarios futuros y, además, intentar amortiguar el golpe que pueda caer.

"Un presidente obsesionado con Feijóo"

Por el contrario, asegura que en el debate vio a "un presidente nervioso, obsesionado con la figura de Feijóo", al que Sánchez dedicó gran parte de su discurso para descalificarle. En definitiva, según Moreno, ayer se pudo ver a "un Gobierno que hace aguas" al no tener ningún contenido, un proyecto claro ni un equipo definido.

Críticas al Gobierno por no dialogar con el PP

Sobre las políticas implantadas por el Gobierno para reducir la inflación, el presidente andaluz asegura que Sánchez no escucha las propuestas del PP. Así, recuerda ocasiones anteriores en los que el PSOE estaba en contra de aplicar políticas relacionadas con la bajada de la presión ficsal y a la rebaja del IVA.

Para Juanma Moreno, el principal problema de Sánchez es que "se ha instalado en una soberbia presidencial", dejando de lado el diálogo y consenso del principal partido de la oposición, que actualmente es el Partido Popular.

No esperaba que Sánchez dedicase más tiempo a erosionar la imagen de Feijóo que a hacer propuestas sensatas para España

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía admite que "salió decepcionado" del debate en el Senado porque no se esperaba que el presidente del Gobierno dedicase "más energía y tiempo a erosionar la imagen de Núñez Feijóo que a hacer propuestas sensatas para España".

Por ello, pide al Gobierno que se "escuche más a la oposición y busque puntos de encuentro" con sus rivales políticos.

Feijóo colocado por las "grandes corporaciones"

Durante su discurso en el Senado, Pedro Sánchez sostuvo que a Feijóo le habían colocado como presidente del PP "los poderosos y las grandes corporaciones".

Ante tales declaraciones, Moreno sabe que "eso es completamente absurdo". "Cuando un presidente no tiene un plan ni un proyecto acude a la descalificación personal", dice mientras critica la "escalada de insultos" de Sánchez hacia Núñez Feijóo

El Gobierno no tiene una hoja de ruta, no tiene un proyecto definido y no tiene un equipo fuerte

Para el presidente andaluz esta estrategia únicamente demuestra que el Gobierno "no tiene una hoja de ruta, no tiene un proyecto definido y no tiene un equipo fuerte".

"Lo único que tiene el Gobierno es un presidente que tiene una alta estima de sí mismo", dice ante la falta de soluciones del Ejecutivo para el resto de la ciudadanía.

El PP "no puede permitir un uso maniqueo de las estructuras judiciales"

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Moreno Bonilla comparte la posición de su partido y defiende que "los jueces sean elegidos por parte de los jueces".

En este sentido, critica la postura del Gobierno: "tiene que ceder al menos en algo el señor Sánchez para que lleguemos a un acuerdo".

De acuerdo a su razonamiento, el PP "no puede permitir un uso maniqueo de las estructuras judiciales" como intenta hacer el Gobierno y por eso, "nosotros actuamos como un dique de contención" ante un Gobierno "expansivo y controlador" que pretende extralimitarse en sus poderes y funciones.

Sobre el consentimiento paterno al abortar

En la última semana ha surgido un debate en el seno del PP sobre el permiso paterno para que las jóvenes de 16 años puedan abortar. Para Moreno, esta es una cuestión muy complicada sobre la que definir un criterio y prefiere apostar por una estrategia de prevención para evitar esas situaciones límite.

"Hay que evitar que una niña tenga llegar a ese drama de tener que llevar un aborto", algo que únicamente se consigue con información y educación.

Lo importante es la información, no puede ser que un padre o madre no tenga ningún conocimiento

Por ello, ante una situación tan compleja, Juanma Moreno considera necesario la protección, el amparo y el cariño de los padres."El conocimiento de los padres me parece fundamental para tener ese colchón afectivo", dice el presidente andaluz, que prefiere no postularse a favor o en contra de la autorización paterna.

"Lo importante es la información, no puede ser que un padre o madre no tenga ningún conocimiento", sentencia Moreno esquivando la pregunta de Alsina sobre el obligatorio consentimiento de los padres.