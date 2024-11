Juanma Moreno: "No contemplo la dimisión de Mazón, ni en vivo ni en diferido"

Las lluvias torrenciales de esta nueva DANA dejaron ayer más de 144 litros por metro cuadrado en la provincia de Málaga, siendo las peores lluvias de los últimos 35 años. El temporal ha dejado a su paso calles y viviendas inundadas, también estaciones de metro y Cercanías, carreteras cortadas y ha obligado a suspender el AVE entre Málaga y Madrid hasta hoy a mediodía.

La buena noticia de esta mañana es que en Málaga la AEMET ha retirado la alerta. Durante la noche, los servicios de emergencias han registrado 244 incidencias, la mayoría en Málaga, para el rescate de personas e inundaciones de locales, garajes y bajos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asegura que "ha sido una noche compleja", aunque celebra que ahora en Málaga ya se haya pasado a la "situación de normalidad".

La DANA se sitúa ahora en el occidente de Andalucía, en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, donde se han suspendido las clases por el aviso del nivel naranja. En la zona, según AEMET, puede haber lluvias intensas que podrían provocar "incidencias graves incluso para la vida de las personas", advierte Moreno.

Se espera que se reanude el AVE entre Málaga y Madrid

Dadas las las circunstancias y la situación climatológica del día de hoy, "lo normal es que "a lo largo del día de hoy se reestableciera tanto el servicio de cercanías como la conexión con Madrid", anuncia el presidente andaluz.

En cuanto a las carreteras, Juanma Moreno informa de que "prácticamente la totalidad de la red viaria de la provincia de Málaga ha sido restaurada". Por ello, felicita a los equipos de carreteras por restablecer las conexiones viarias fundamentales. De la misma manera, el metro y la red de autobuses locales y metropolitanos también están ya en funcionamiento.

Valencia ha sido, por desgracia, un aprendizaje

Por desgracia, la DANA que azotó Valencia hace dos semanas ha permitido actuar ahora con previsión y extremar las precauciones.

"Valencia ha sido desgraciadamente un aprendizaje para todos nosotros. Ha generado un nivel de sensibilidad muy amplio sobre las personas y, de alguna u otra manera, nos ha vacunado y ha sido un aprendizaje para todos", opina Moreno.

Por tanto, considera que la desgracia de Valencia ha servido tanto de aprendizaje para los servicios de emergencias como para la ciudadanía.

No contempla la dimisión de Mazón "ni en vivo ni en diferido"

Al respecto de los artículos que hablan de que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, podría anunciar una 'dimisión en diferido', Juanma Moreno asegura desconocer esa información.

"En la última conversación que he tenido con el presidente Mazón no me ha trasladado ningún interés en dimitir ni en diferido ni en directo", asegura. El presidente andaluz considera que en catástrofes como estas "hay que hacer un examen de conciencia" y examinar el margen de mejora de los servicios.

En la actualidad, el cambio climático está generando serios problemas para prever circunstancias climatológicas y fenómenos como el que ha vivido Valencia, que ha sido "un fenómeno súper extraordinario".

Por lo tanto, considera que "hace falta hacer un análisis, hace falta hacer un examen, pero no creo que haga falta que el presidente de la Generalitat dimita", dice Moreno, quien insiste en no considerar la dimisión de Mazón como una posibilidad que se vaya a producir.

Con todo, Juanma Moreno asegura que Mazón es consciente de la situación que está viviendo Valencia; "está sufriendo mucho, como es lógico, pero no contemplo la dimisión de Mazón ni en vivo ni en diferido".