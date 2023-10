Juan Espadas, sobre las negociaciones con Junts: "Esto no va de Puigdemont, va de avanzar como país"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, intervino ayer en el Senado en la Comisión de las Comunidades Autónomas para defender que la amnistía a los líderes independentistas el "punto de partida" para lograr un referéndum pactado en Cataluña.

Tras Aragonès -que se fue de la Cámara Alta sin escuchar las intervenciones de los presidentes autonómicos del PP- Juan Espadas fue el único líder del PSOE que intervino y ejerció de portavoz del grupo parlamentario. Espadas afeó al PP el uso "partidista" del Senado y pidió a los populares que dejasen a Sánchez trabajar en su investidura.

Sobre el discurso de Aragonès, el senador socialista y secretario general del PSOE en Andalucía muestra "respeto", pero espera que también acuda a la cámara cuando haya otros temas a debate, como la financiación de las Comunidades Autónomas.

Defensa de un modelo de financiación justo con la población de cada Comunidad Autónoma

Espadas asegura que su modelo de financiación autonómica está lejos de la visión que tiene Aragonès, Esquerra o que en otros momentos tuvo CIU. Así, desde el PSOE andaluz reivindican ""modelos que caminen en una financiación que sea justa, que garantice los servicios públicos en todo el territorio y que en Andalucía tenga en cuenta la población que hay".

Espadas defiende que los modelos de financiación vigente y el anterior no han sido "justos con la población de Andalucía", lo que a su juicio es el criterio principal. En definitiva, pide un modelo de financiación que tenga en cuenta el peso de la población como elemento fundamental.

El portavoz socialista carga contra el gobierno de Mariano Rajoy y su modelo de financiación autonómica que fue "especialmente injusto con Andalucía, no reconociendo su población y transfiriendo recursos por debajo de la población". Por contra, con el mismo modelo de financiación, pero diferente voluntad política, con Pedro Sánchez "a Andalucía ha llegado mucha más financiación".

¿Debería tener Cataluña un régimen fiscal distinto al del resto de España?

Sobre un posible concierto económico catalán, Espadas defiende que la financiación, así como otros aspectos, "tiene que ser un modelo pactado de todas las comunidades autónomas con el Gobierno de España".

Asimismo, se muestra a favor de acercar un debate al respecto desde el punto de vista político en el Senado, lo que pondrá de manifiesto las diferencias internas en el PP al respecto del modelo de financiación autonómica. "El señor Feijóo defiende un modelo diferente al de Moreno Bonilla o Ayuso. [...] Ahí es donde vamos a ver realmente cuántos Partido Popular hay", sostiene.

La ausencia de líderes socialistas "me parece lógica"

Al respecto de la ausencia de presidentes autonómicos socialistas en el debate de ayer en el Senado, Espadas justifica que ellos valoraron si era o no conveniente asistir a una convocatoria en la que "el PP claramente estaba utilizando una institución como el Senado con un fin claramente partidista" y "para enturbiar, crispar y enfrentar en pleno proceso de investidura".

Con esto, defiende: "me parece muy lógico que los presidentes autonómicos decidieran no prestarse a esa ceremonia". Asimismo, asegura que el Senado "no invitó ni convocó formalmente a ningún miembro del Gobierno de España a participar en el debate".

La amnistía "será siempre dentro del marco constitucional"

Al ser preguntado por la amnistía, Juan Espadas asegura tener una opinión propia al respecto de esta medida, pero evita hacerla pública en estos momentos. "La diré públicamente cuando sepamos de qué estamos hablando y cuando la concretemos, si es que se concreta, en términos de propuesta", sostiene.

El líder andaluz critica que "se esté especulando" sobre la amnistía de carácter general cuando, para hablar de esto se requiere de una argumentación y justificación de una circunstancia para poderlo plantear.

En definitiva, insiste en que el acuerdo "será siempre dentro del marco constitucional y, por tanto, con respecto absoluto a la legalidad vigente". Para Espadas, la opción está entre un PP y una extrema derecha que lo único que plantea es el "frentismo, la confrontación y no acabar de cerrar la fractura de 2017" y, por tanto, "los socialistas somos la única alternativa a eso", en cuanto a convivencia y estabilidad.

Sánchez tiene la obligación de buscar "fórmulas de diálogo" con los independentistas

Para Espadas, la negociación con Junts "no va exclusivamente de Carles Puigdemont", sino que "va de querer avanzar en un proyecto de país en el que quepamos todos y seamos capaces de pasar página y eso significa estar dispuesto a sentarse en una mesa a dialogar y a buscar soluciones", como ya se ha hecho en otros momentos históricos por parte de otros gobiernos.

Así, la obligación de Pedro Sánchez pasa por buscar las "fórmulas de diálogo o procesos de negociación" que puedan contribuir a eso, "siempre dentro del marco constitucional" y que supongan un paso más para la convivencia.

¿Es Puigdemont de derechas?

A la pregunta de si considera a Carles Puigdemont "de derechas", Espadas responde que "tengo mi propia opinión y no la voy a dar aquí". El líder socialista defiende que su forma de entender la política no incluye la falta al respeto a sus adversarios políticos y finaliza diciendo: "no voy a entrar en etiquetas".