José Ramón Gómez Besteiro: "A los gallegos no les interesa la amnistía"

El candidato del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Besteiro, ha asegurado que la amnistía no es un tema que interese a los gallegos ni es una prioridad. Considera que "no entra dentro de sus quince primeras prioridades", aunque admite que haya gente que no esté de acuerdo con esta cuestión y con las negociaciones de su partido con Carles Puigdemont.

En cuanto a los resultados de las elecciones en Galicia del próximo 18 de febrero y la posibilidad de que los números le dieran al Partido Socialista para formar gobierno con el Bloque Nacionalista Gallego, Besteiro ha descartado una negociación con el BNG sobre la autodeterminación: "La autodeterminación en Galicia no va a pasar con el PSdG", ha asegurado.

Ha insistido en Más de uno en que un programa conjunto de ambos partidos debería dejar fuera la autodeterminación y que "no cambian de opinión" sobre este tema. "El PSOE está en el marco de la Constitución y en el marco del estatuto gallego", "la autodeterminación no es condición", zanja Besteiro.

Ha confesado Besteiro que guarda un buen recuerdo del gobierno bipartito BNG- PSdG entre 2005 y 2009 y pone como ejemplo el parque de vivienda pública que se hizo durante aquel período frente a la escasa oferta de este tipo de vivienda que se ha implantado durante los gobiernos del PP.