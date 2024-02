Ana Pontón: "Feijóo convocó las elecciones pensando en sus intereses de partido y eso le pasará factura en Galicia"

Ana Pontón atiende a Julia Otero cuando queda poco más de una semana para la celebración de las elecciones en Galicia. Unos comicios a los que se presenta para "ganar, hacer historia y tener por primera vez a una presidenta": "Creo que estamos muy cerca".

"En el BNG siempre nos infravaloran y lo que más me importa es lo que siento en la campaña", ha dicho Pontón, a lo que ha añadido que siente una "enorme ilusión" en el "cambio que representa el BNG" y que ya hay muchas personas "decididas" a coger la papeleta del BNG.

Críticas a la gestión del PP: "Nos atacan por todas partes"

Sobre el PP, ha dicho que llegan muchos "ataques" al BNG que indican que "hay un cambio imparable". "Veo tan nervioso al PP que pienso que vamos a hacer historia el próximo 18 de febrero. Están atacándonos por todas partes y en lugar de explicar su programa intentan descalificarnos".

En este sentido, ha insistido en que los populares quieren "esconder a su candidato", al contrario que hicieran con Feijóo en su día. "Hay un debate de TVE donde el PP ya ha anunciado que no va. La sensación es que quieren dar un plantón a Galicia, que no confían ni en su programa ni en su gestión y que en estas elecciones no esconden las siglas como con Feijóo, sino que quieren esconder al candidato", ha comentado.

"Puede haber un presidente del PP o una presidenta del BNG (...) Apelo a la concentración del voto en nuestra papeleta porque disputamos la hegemonía al PP".

"Al PP no le interesa hablar de su gestión. Nos dejan una Galicia peor en listas de espera, jóvenes emigrando, menos empleo industrial... Con el PP, Galicia ha ido a menos", ha dicho Pontón, que ha zanjado sobre los populares comentando que han "ido a menos" y "trasladar la crispación madrileña a las elecciones".

En cuanto a su formación, ha destacado que ha prevalecido "el cambio en Galicia" sobre el "reparto de puestos" y ha añadido que está de acuerdo con Feijóo en que los comicios serán "reñidos": "Podemos tener un presidente del PP o una presidenta del BNG".

Por ello, la candidata del BNG considera que disputan "la hegemonía" al PP y por "muy pocos votos" la cita electoral se puede decantar hacia un lado u otro "La gente tiene que votar con ilusión, me parece que nos jugamos la próxima década en nuestro país y tenemos que sumar fuerzas. Por eso, apelo a la concentración del voto en la papeleta del BNG".

Cree que la estrategia de Feijóo "pasará factura" en Galicia

Además, Pontón considera que la decisión de Feijóo de convocar elecciones le pasará factura: "Feijóo las convocó pensando en sus intereses de partido y eso le pasará factura en Galicia. Subordinar nuestro país a los intereses del PP en Madrid no gusta en Galicia. A la gente le parece que traernos esa crispación en campaña no aporta nada y que, de cierta manera, quieren tapar el desastre de su gestión".

Ana Pontón cree que la campaña va de los gallegos y gallegas y que no se trata de "reválida de Sánchez ni premio de consolación de Feijóo", además de hablar de la policía autonómica para Galicia: "Lo dice nuestro estatuto. Hay una ley aprobada en el Gobierno de BNG y PSOE, y el PP decía que estaba a favor. Se quieren crear polémicas artificiales".