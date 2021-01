José Manuel García-Margallo: "Lo que ha hecho Trump roza la prevaricación"

El ex ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, señala que el asalto al Capitolio tiene mucha gravedad porque se ha considerado siempre un lugar sagrado y es algo que no había ocurrido nunca. Piensa que el asalto al Capitolio no puede pasar impune y que Trump tiene responsabilidad jurídica por incitar a la violencia y dejación de funciones en un cargo público.

"Todo lo que ha hecho Trump todo este periodo roza la prevaricación; ha incurrido en una responsabilidad jurídica que no puede quedar impune", asegura Margallo.

"Estamos ante un golpe de estado"

Margallo apunta que "el principio básico de una democracia es el respeto a la ley y cuando se desconoce este principio estamos ante un golpe de estado, aquí y en Estados Unidos".

Cree que "lo que ha ocurrido en Estados Unidos es algo que se veía venir". "Trump es un personaje que ganó las elecciones imponiéndose al establishment del partido republicano y que a lo largo de toda su presidencia ha estado desafiando a los principios básicos de una democracia", afirma.

El exministro opina que "para que la democracia americana sea estable, los dos partidos tienen que ser estables y el partido republicano tiene que hacer una reflexión".