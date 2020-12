Los seguidores de Trump se manifiestan en Washington contra el resultado de las elecciones

Miles de simpatizantes del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, se han manifestado este sábado en Washington D.C. para protestar contra los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre y denunciar el "fraude" en los comicios.

La marcha tiene como destino la sede del Tribunal Supremo, al que Trump considera "cobarde" por no admitir a trámite los recursos contra la desestimación de las demandas presentadas por sus abogados para pedir recuentos del resultado electoral. También hay paradas previstas ante el Capitolio y ante la sede del Departamento de Justicia.

"Estamos en una batalla espiritual por el corazón y el alma de este país. Vamos a ganar", ha proclamado frente al Supremo el primer asesor de Seguridad Nacional de Trump, Michael Flynn, indultado por el propio presidente tras reconocer que mintió al FBI sobre sus contactos con cargos rusos. "¡Guau! Miles de personas en formación en Washington por Paremos el Robo. ¡No lo sabía, pero voy a verlos! #MAGA", ha publicado Trump en Twitter sobre la manifestación.

Wow! Thousands of people forming in Washington (D.C.) for Stop the Steal. Didn’t know about this, but I’ll be seeing them! #MAGA