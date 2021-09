José Luis Ábalos con Carlos Alsina, en directo: entrevista al ex ministro hoy

Ábalos niega que pidiera cambiar de ministerio: "Además, no tuve oportunidad"

José Luis Ábalos niega que pidiera cambiar de ministerio y que "no hubo margen para eso; ya estaba decidido". Ábalos admite que sigue sin hablar con Pedro Sánchez y lo considera como "algo normal" y dice que "lo entiendo perfectamente".

Justifica que no habla con el presidente porque "soy una persona a la que no le gusta molestar; todos saben que no soy de llamar".

En cuanto ha si la relación con el presidente es mala, Ábalos dice que no, aunque indica que se han publicado cosas que son "invención pura".