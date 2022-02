Jorge Castañeda, ex ministro de Exteriores mexicano: "Nadie entiende a qué se refiere López Obrador con 'pausa' de las relaciones"

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hizo ayer unas declaraciones señalando a las empresas energéticas españolas -Repsol e Iberdrola- como expoliadoras de los recursos nacionales de su país. Por ello, según Obrador, este sería un buen momento para hacer "una pausa" entre las relaciones diplomáticas de España y México.

En 'Más de uno', Jorge Castañeda, ex ministro de Relaciones Exteriores mexicano durante el mandato de Vicente Fox entre el año 2000 y 2003, declara que desconoce a qué se refiere López Obrador con la "pausa" y se muestra de acuerdo con la actitud del gobierno de España.

"Nadie entiende a qué se refiere con 'pausa', pero me sorprende agradablemente que el gobierno de España haya dejado atrás la política de poner la otra mejilla y no caer en las provocaciones de López Obrador por ofensivas y humillantes que hayan sido", dice Castañeda en relación a las declaraciones del ministro de Exteriores español, José Mnuel Albares.

Es importante que el gobierno de España no caiga en las provocaciones de López Obrador

Sobre la posibilidad de que López Obrador recule o rectifique sus palabras, el ex ministro considera que "es poco probable que eso suceda, conociendo el estilo de López Obrador". Por ello, "la pelota estará en el campo español, por si lo dejan o si llaman a consultas al embajador mexicano".

Además, Castañeda considera que es posible que López Obrador esté tratando de distraer la atención sobre otras cuestiones que comprometen al gobierno mexicano en un conflicto con la Casa Blanca por fomentar la actividad de empresas energéticas más contaminantes.

Las relaciones entre Sánchez y Obrador "no han sido buenas"

A todo esto hay que añadir que la relación entre Pedro Sánchez y el presidente mexicano no es muy fluida. "Desde el viaje de Pedro Sánchez a México en 2019 las relaciones no han sido buenas. En más de tres años del gobierno de López Obrador no se han vuelto a encontrar", explica Castañeda sobre la posible crisis que se puede desatar actualmente dependiendo de lo que decida hacer el gobierno de España.