Javier Maroto: "Sánchez deja en manos de un prófugo de la justicia la gobernabilidad de España"

El Senado es la Cámara territorial, por lo que se pueden utilizar las lenguas cooficiales de forma muy tasada. En esta Cámara Alta, no se le puede preguntar al presidente del Gobierno en las lenguas cooficiales, del mismo modo que las leyes no se tramitan en otra lengua que no sea el castellano.

Así, únicamente en las proposiciones no de ley se pueden hablar en ellas en lenguas cooficiales, un gesto que en su día introdujo el PSOE en el Senado.

Respeto a las lenguas cooficiales pero piden "sentido común"

Javier Maroto, vicepresidente segundo del Senado, asegura que para el PP el respeto a las lenguas cooficiales es algo es incuestionable. Sin embargo, pide poner en valor "el sentido común" a la hora de utilizarlas. "Máximo respeto a las lenguas cooficiales, pero también máximo respeto al sentido común", dice.

El popular defiende la riqueza lingüística que las lenguas cooficiales aportan a España e insiste en que las lenguas están "para poder entendernos, no para atacarnos".

"En el momento en que los independentistas utilizan las lenguas cooficiales para agredir, imponer o encarecer, entonces el debate ya es distinto", dice sobre la imposición de la lengua por parte de los independentistas.

Defensa del valenciano como lengua cooficial

Durante la constitución del Congreso, la presidenta Francina Armengol citó a las lenguas cooficiales olvidando el valenciano, algo que enfadó mucho al presidente valenciano Carlos Mazón.

Para Maroto, Armengol "cometió un grave error" al olvidarse del valenciano como lengua y defiende la buena gestión lingüística que el PP hace en Valencia, donde "el valenciano es una riqueza y nunca es un problema".

En su opinión, lo importante es que una lengua "sea una facilidad, una riqueza, pero nunca una dificultad o una imposición", lo que diferencia a Armengol y a Mazón.

Sánchez deja España en manos de un prófugo de la justicia

Al respecto de una posible investidura de Pedro Sánchez tras la constitución ayer de las Cortes, Maroto critica que Sánchez intenta hacer "el trilerismo político" para ver si cuela que fue él el ganador de las elecciones.

En nuestra democracia, el partido que gana las elecciones es el que se presenta a la investidura y el que gobierna España

El popular quiere dejar claro que el PP ganó las elecciones "de forma contundente". Por tanto, "en nuestra democracia, el partido que gana las elecciones es el que se presenta a la investidura y es el que gobierna España desde la Transición".

Para ocultar su derrota, Sánchez está poniendo "en manos de un prófugo de la justicia toda la gobernabilidad del país", pues Puigdemont tiene la llave para decidir si habrá repetición electoral o no.

El PP tiene que hacer todo lo posible por evitar un gobierno de Sánchez

Ante este escenario, "el Partido Popular tiene la obligación de presentarse a la investidura" y de hacer todos los esfuerzos por evitar un gobierno de Pedro Sánchez y la repetición electoral.

"España necesita un cambio de gobierno para una mayoría moderada que ha votado que no quiere los radicalismos en la política. Tenemos la obligación de intentarlo y de conseguirlo", sentencia sobre el objetivo que tiene el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Por último, Javier Maroto niega que se vaya a realizar un Congreso Ordinario o Extraordinario en el PP para reforzar la figura de Feijóo internamente. "Asunto zanjado, ese tema no se trató", asegura desmintiendo las informaciones al respecto.