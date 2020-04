Javier Lambán: "Quien piense que el futuro de España se construye juntos, debe acudir a la llamada del presidente"

El presidente de Aragón, Javier Lambán , explica en Más de uno la "lealtad y respeto institucional" que ve cada domingo en la conferencia de Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos porque asegura que el futuro de España pasa por reconstruirlo todos juntos. Asimismo, afirma que nunca se ha planteado su relación con el Gobierno como un "desafío" y que en cuestiones de Estado hay que estar alineados : "Estamos ante una emergencia nacional; cualquier reticencia u oposición a las políticas (gusten o no) me parecen desleales y criticables".

Sobre cómo debería irse planteando la desescalada, Lambán asegura que no debería hacerse por comunidades, sino por núcleos de población porque el coronavirus no ha afectado por igual a unos municipios que a otros. Explica que la unidad de medida debe garantizar que los que permanezcan confinados no salgan de su municipio y que al mismo tiempo se recupere la libertad de movimiento donde sea posible hacerlo.

En este sentido, opina que la España rural está mucho más preparada para recuperar la normalidad antes que la urbana porque no hay transporte público y las aglomeraciones son menos importantes: "Habría que ver la incidencia del virus en una zona concreta y qué actividades económicas pueden recuperarse con normalidad".

Informa de que ese será el planteamiento que hará al Gobierno, pero que en ningún caso, se lo plantea como un "desafío". Considera que siempre ha sido "leal" a los ejecutivos que han gobernado, el de Rajoy y el de Sánchez, y que en cuestión de políticas de Estado siempre se ha alineado con ellos: "Ahora estamos en una cuestión de Estado y de emergencia nacional. Cualquier reticencia u oposición a las políticas -gusten o no- me parece desleal y criticable".

Respecto a si las mascarillas deberían ser gratuitas, asegura que deben estar a precios reducidos sin que eso implique un detrimento en la calidad del material, pero que nunca se planteará como prioridad su gratuidad, sino que se puedan comprar, que sean baratas y de buena calidad.

Asimismo, explica en qué consiste su plan para "rescatar" al sector turístico, uno de los grandes damnificados por la pandemia. Asegura que supone el 15% del PIB español, mueve muchos sectores de la economía y es el sector que más tardará en recuperar la normalidad porque requerirá de la recuperación total de la libertad de movimientos.

Por eso, plantea una serie de medidas que han sido bien recibidas entre el sector, como evitar los abusos de las plataformas digitales de reserva, contemplar especialmente los ERTE de personal fijo discontinuo o movilizar recursos para facilitar la liquidez, es decir, inyecciones de dinero para que sobreviva.

Respecto a la contabilización de los falledidos por coronavirus, Lambán afirma que en Aragón se utiliza un "criterio laxo". Por ejemplo, "si en una residencia hay casos detectados y fallece una persona con síntomas achacables al coronavirus, nosotros la contamos como fallecido por coronavirus aunque no haya tenido test que lo confirme. Incluso sospechosos de tener el virus los hemos contabilizado porque creemos que lo más importante es ser lo más transparentes posible".

Sobre la reunión de Pedro Sánchez con Pablo Casado para buscar un gran acuerdo de reconstrucción nacional, asegura que es "necesario" y que quien piense que el futuro de España pasa por construirlo juntos, debe acudir a ese llamamiento del presidente sin reticencias: "Eso sí, no a firmar papeles previamente diseñados, sino a participar todos en las soluciones".

