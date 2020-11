Javier Lambán: "ERC me parece un aliado muy inquietante mientras que Ciudadanos me parece un socio muy tranquilizador"

Carlos Alsina habla en Más de uno con el presidente de Aragón, Javier Lambán, sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la reforma de la ley de educación, los datos que deja el coronavirus y sobre el anuncio de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech de la eficacia del 90 % en su vacuna.

Presupuestos

Lambán considera que conseguir una aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es muy importante porque es necesario "consolidar un proyecto de país en un momento muy difícil". Por ello, sostiene que prefiere al partido de Inés Arrimadas como aliado frente a los independentistas catalanes, "ERC me parece un aliado muy inquietante y Ciudadanos me parece un socio muy tranquilizador".

"Preferiría que no se eliminara el castellano como lengua vehicular"

En cuanto a la eliminación del castellano como lengua vehicular, recuerda que según los expertos no es inconstitucional, pero confirma que es labor de los poderes públicos garantizar el artículo 3 de la Constitución, donde se habla del derecho y deber de todos los los ciudadanos a hablar español. Además, se pronuncia en contra de esta modificación, "preferiría que no se eliminara", dice.

Asimismo, cree que "una ley de educación es una de las piedras angulares de un proyecto de país, una ley absolutamente fundamental" y más importante que los Presupuestos. Por ello "pediría al Gobierno de España un esfuerzo todo lo colosal que sea necesario para que esta ley de educación salga por consenso", para que no sea tumbada cuando se cambie de Gobierno. "Uno de los fracasos de nuestra democracia es no haber llegado nunca a un acuerdo de educación", explica.

También aboga porque desde los poderes públicos se cuide más a la Real Academia de la Lengua Española, "no son bien atendidos desde el punto de vista presupuestario", a pesar de ser una de las "referencias institucionales y culturales" del país.

Vacuna contra el coronavirus

Sobre el anuncio de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, Lambán sostiene que aunque no está establecida la manera concreta de cómo se va a distribuir la vacuna, declara que a lo largo de las diferentes conferencias de presidentes han llegado a la conclusión de que no pueden competir entre ellas para comprarla, sino que tiene que ser de manera centralizada. "Lo lógico es que se empiece por los colectivos más vulnerables, las personas mayores, personas con enfermedades sensibles al virus", cuenta.

Respecto a su comunidad apunta que el virus no les ha dado tregua, "cuando llegó la segunda ola, que para nosotros en realidad era la tercera, nosotros habíamos reducido a la mitad la tasa de afectados pero seguía siendo alta".

Por otro lado, señala que en las fiestas de El Pilar, aunque habían sido suspendidas, muchos ciudadanos decidieron celebrarlas por su cuenta, lo que provocó un repunte de casos de covid. Y aunque ahora mismo tienen camas de UCI y respiradores suficientes asevera que desde el Gobierno de Aragón no bajan la guardia. También reconoce que tienen un problema de personal que se va solucionando poco a poco.

Modificación del delito de sedición

Al ser preguntado por Carlos Alsina por la modificación de delito de sedición recordando la respuesta que le dio el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su entrevista en Más de uno en la que confirmaba que era un deseo social, el presidente autonómico apunta: "no quiero llevarle la contraria al ministro, pero a mí por la calle no me ha parado nadie para que se modifique".