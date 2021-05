Javier Gutiérrez: "La rivalidad entre García y de la Morena era cruenta y divertida por momentos"

'Reyes de la noche', serie de Movistar+, es una comedia con dosis de drama que está inspirada en la edad de oro de la radio deportiva de finales de los ochenta. El pasado viernes se estrenó esta serie que cuenta con 6 episodios de media hora, creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, e inspirada en algunos acontecimientos del histórico enfrentamiento entre José María García y José Ramón de la Morena. En Más de uno hablamos con los protagonistas de la serie Javier Gutiérrez y Miki Esparbé.

Historia de ficción inspirada en la "batalla salvaje" entre García y de la Morena

Tanto Miki como Javier remarcan que 'Reyes de la noche' es una historia de ficción inspirada en esa "batalla salvaje" entre los dos periodistas deportivos que llegó a ser una rivalidad "cruenta, divertida por momentos y feroz en lo competitivo", dice Javier. Sin embargo, aunque los protagonistas de la serie no son García y de la Morena, sí hay momentos de la serie que recrean momentos reales.

La historia está hecha para todos los públicos, no sólo para los periodistas y fans del periodismo deportivo. Ante las críticas negativas de la serie, Miki explica: "si ves la serie pensando 'yo viví la época y esto no fue así', no se disfruta porque esto es una ficción" e insiste en que la serie "es un tributo a un periodo que ha cambiado la historia de cómo hacer periodismo deportivo".

"Nunca va a haber un periodista deportivo que ejerza como líder de opinión"

Javier Gutiérrez recuerda aquella época del periodismo deportivo de una competencia brutal, pero de una "autenticidad envidiable", algo que echa de menos en el periodismo y en la vida en general. "Ahora vivimos muy pendientes de las redes sociales, de lo políticamente correcto y nosotros mismos nos autocensuramos", dice sobre lo impensable que sería hacer ahora un periodismo como aquel. En cuanto a la forma de hacer periodismo, ambos coinciden en que "nunca va a haber un periodista deportivo que ejerza como líder de opinión", cuenta Gutiérrez sobre el poder de convocatoria de García.

Con los años, el periodismo deportivo fue cambiando y, por ejemplo, se introdujo público en los programas. Miki explica que ese cambio de formato del periodismo deportivo "más salvaje" de García, se produce también porque hay un salto en la sociedad: "Queremos escuchar cómo se puede acercar a ese mundo pero desde otro lugar".

Tanto Cristóbal Garrido como Adolfo Valor no sabían prácticamente nada de fútbol antes de hacer el guion de la serie, lo que demuestra el altísimo nivel de investigación y documentación que hay tras 'Reyes de la noche'. Los actores reconocen que se lo han pasado muy bien rodando esta serie donde el humor está presente en cada capítulo y elogian el trabajo de los creadores: "Cuando hay muy buenos guiones, la mitad del trabajo de los actores está hecho", dice Javier.