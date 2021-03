Iratxe García: "Podemos tendrá que explicar por qué ha votado lo que ha votado"

El Parlamento Europeo ha aprobado con 400 votos a favor levantar la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, quien huyó de la justicia española en 2017 para evitar ser juzgado por su papel en el 'Procés'. De los votos, 248 han sido en contra y cinco de ellos corresponden a diputados de Unidas Podemos. Carlos Alsina entrevista en Más de uno a Iratxe García, presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, para hablar sobre la votación y la postura de Unidas Podemos.

Iratxe García afirma que está "muy satisfecha" con el resultado de la votación porque "finalmente el Parlamento Europeo ha hecho su trabajo, que no es otro que cooperar con la justicia española para que pueda desarrollar su labor".

"Durante estas semanas he insistido en muchas ocasiones que el Parlamento Europeo no tiene que juzgar a nadie, pero tiene que garantizar el respeto al Estado de derecho, la separación de poderes y que la justicia pueda hacer su trabajo sin ningún tipo de diferenciación", sostiene.

Además, asegura que, por parte del independentismo, "se ha hecho un trabajo de presión importante, tergiversando la realidad y poniéndose de víctimas aquellos que lo que tienen que hacer es dar explicaciones a la justicia española".

"Podemos tendrá que explicar por qué no ha posibilitado que la justicia española pueda hacer su trabajo"

La idea de que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí son exiliados por el hecho de defender sus ideas no solo ha sido apoyada por el independentismo. Unidas Podemos lo ha reafirmado en numerosas ocasiones. No obstante, la presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo indica que no va a gastar ni un solo minuto de su tiempo en dar explicaciones del voto de Podemos. "Tendrán que dar explicaciones de por qué han votado lo que han votado y de por qué no han posibilitado que la justicia española pueda hacer su trabajo".

En cualquier caso, Iratxe García señala que lo que puede garantizar es "el compromiso del Partido Socialista Obrero Española y de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo".

"Mis compañeros visualizan al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez"

Las diferencias dentro del Gobierno de coalición cada vez son más evidentes. No obstante, Iratxe García manifiesta que "cuando visualizan al Gobierno de España, visualizan a su presidente, a Pedro Sánchez y a un Gobierno que está poniendo al país en el corazón de Europa".

"A los políticos y políticas lo que nos corresponde es hacer leyes y a la justicia le corresponde que esas leyes se cumplan. Podemos perfectamente poner encima de la mesa la necesidad de modificar determinadas leyes que pueden ser adaptadas a la nueva situación, pero eso no significa que las actuales no se deban cumplir", dice.