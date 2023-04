Las inquietantes revelaciones de Emilio Gutiérrez Caba sobre sucesos paranormales en el cine

El próximo viernes 14 de abril se estrena en Netflix 'Fenómenas', un film dirigido por Carlos Therón y protagonizado por Belén Rueda, Gracia Olayo, Toni Acosta, Emilio Gutiérrez Caba, Ivan Massagué, Miren Ibarguren y Antonio Pagudo. La película, inspirada en hechos reales, trata sobre cómo el grupo Hepta investiga los fenómenos paranormales que sucedieron a finales de los 90 en un anticuario de Madrid.

En 'Más de uno' hablamos con Gracia Olayo, que da vida a Paz, una documentalista audiovisual, y Emilio Gutiérrez Caba que interpreta al padre Girón. Según confiesa el actor, entrar en el plató le producía "un cierto desasosiego", porque a pesar de que todo era falso, "los espíritus que están en otra dimensión se meten dentro de imágenes y muñecos y allí había muchos muñecos y muchos objetos", dice.

Además, Gutiérrez Caba apunta que "jugar con estas cosas a veces es peligroso". Y recuerda que aunque con "lo paranormal en el cine no ha ocurrido nunca nada", sí han sucedido cosas "cuando tocas el tema diabólico". Un ejemplo de ello, es en el rodaje el exorcista o, en Espala durante el rodaje de la película 'La campana del infierno', cuando murió Claudio Guerín tras caer desde el campanario de una iglesia. "Son cosas que puede que sean coincidencias absolutas, pero por qué no, todavía científicamente no está probado nada y yo soy creyente en esas cosas, no las practico, pero las respeto bastante", confiesa.

Por su parte, Olayo destaca que a pesar de que sabían que el plató del anticuario era un decorado, "realmente impresionaba" y reconoce haber tenido tensión durante la escena de la ouija, "como si fuéramos a hacerla todos de verdad". A lo que añade que "el trabajo de la dirección artística es maravilloso".

Asimismo, la actriz habla sobre las mujeres a las que interpretan, afirma que "ha sido un placer" y desvela que "son muy cercanas y encantadoras".

Por otro lado, Emilio Gutiérrez Caba adelanta su siguiente proyecto: un libro en el que recoge todas sus memorias del cine, lo que pasó en sus películas y que saldrá a la venta en mayo. Allí, relatará sus relaciones personales como con la actriz Pier Angeli

Y, concluyen reflexionando cómo la tecnología y la inteligencia artificial está cambiando su oficio, "ahora puedes estar hablando a un croma y luego te añaden al otro intérprete", sostienen.

Vídeo de la entrevista completa a Emilio Gutiérrez Caba y Gracia Olayo