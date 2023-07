Inés Martín Rodrigo: "Me siento con la suficiente seguridad como para poder afrontar este libro"

Cuando un ser querido fallece, una de las cosas que más duelen -y son muchas- es pensar en todas aquellas conversaciones que se quedaron pendientes, aquellas palabras suspendidas para siempre en la ausencia. A veces, la periodista y escritora Inés Martín Rodrigo piensa que tal vez decidió dedicarse a este oficio, el de escribir, para contarle a su madre fallecida todo aquello que no pudo por falta de tiempo. Ese "Mamá, me gustan las mujeres" que nunca pudo pronunciar.

Además de conversaciones, se quedan sin respuesta muchas preguntas. En el caso de Inés, nunca sabrá cómo habría reaccionado su madre a esa confesión de su hija. Esta es, precisamente, la reflexión que explica la escritura de su nuevo libro, 'Una homosexualidad propia', a través de cuyas páginas le cuenta a su madre algo tan importante como su orientación sexual.

Cómo sus padres vivieron su homosexualidad

La escritora -y ganadora del Premio Nadal por su novela 'Las formas del querer'- cuenta que la escritura de este libro "fue un enfrentamiento para mí" donde vuelca sus pensamientos y dudas al respecto de cómo vivieron sus padres "esa infancia de extrañeza y soledad".

Al final, siempre existe un contraste entre el entorno seguro que los padres tratan de crear en casa, frente a lo que viven los hijos fuera de casa, donde no pueden hacer nada por protegerlos. "Por mucho que quieran a sus hijos, los padres no pueden evitar que sus hijos sufran, que estén expuestos a discriminaciones, a insultos y a la vida", reflexiona Inés haciendo referencia, además, a lo que vivió en un "entorno claustrofóbico" como un pueblo de la España de los años 80.

Por mucho que quieran a sus hijos, los padres no pueden evitar que sus hijos sufran, que estén expuestos a discriminaciones

Inés, sin embargo, se muestra optimista por el presente y el futuro: "quiero pensar que desde entonces hemos caminado un largo trayecto en pos de la evolución, de la igualdad y de que aquello se quede algún día atrás".

Un libro escrito con la voluntad de trascender

'Una homosexualidad propia' surge de "una decisión muy consciente" que la autora toma y donde decide exponerse, partir de una intimidad e historia personal con "la voluntad explícita de trascender", de que se convirtiera en un relato público. "Si no hubiera tenido claro todo lo que esta decisión conllevaba, no la habría tomado", asegura Inés.

Me siento con la suficiente seguridad como para poder afrontar este libro

En los dos últimos años, cuenta, ha vivido "una preciosa revolución personal y profesional" a raíz de ganar el Premio Nadal en 2022. A partir de entonces, su vida dio un vuelco muy bonito, "y fruto de esa revolución es este libro también; soy una mujer más segura de mí misma, que tiene las cosas más claras y me siento con la suficiente seguridad como para poder afrontar este libro", confiesa.

Inés Martín Rodrigo con Carlos Alsina en 'Más de uno' | Fotografía: Lucía Noguerales

"No tratamos a las palabras con el cuidado que merecen"

En realidad, Inés necesitaba escribir el libro de una forma u otra, pues "es un libro que llevaba conmigo mucho tiempo". La autora se puso a escribirlo teniendo muy claro cuál era el hilo narrativo que quería que lo construyera, a base de unas palabras, un diccionario propio como su homosexualidad "o la habitación desde la que escribo".

Al final, para quienes las palabras son su principal materia de trabajo, deben ser conscientes de lo frágiles que son, "de que, en realidad, encierran muchas realidades". Por eso, cada vez que Inés escribe o habla, procura tener mucho cuidado al elegir las palabras de ese relato narrativo o hablado porque "las palabras son tan frágiles como las personas a las que definen", lo cual tiene mucho poder.

A la hora de escribir este libro, yo me detuve

En los últimos tiempos, considera, "no tratamos a las palabras con el cuidado que merecen", y se ha perdido la sensibilidad a la hora de describir las realidades, tal vez porque vivimos demasiado deprisa. "Vivimos sometidos a la inmediatez y esa inmediatez se nos contagia sin darnos cuenta, por lo que no tenemos cuidado a la hora de dirigirnos a los otros, de elegir una palabra y no otra", explica.

En cambio, una vez que nos paramos a leer o escuchar, no pasa nada, "el mundo no se detiene, sino que sigue al ritmo que debe". Inés Martín Rodrigo confiesa que eso fue precisamente lo que ella hizo: "a la hora de escribir este libro, yo me detuve".

Se detuvo, se alejó del ruido y escogió con sumo cuidado las palabras que conforman el relato que cuenta en 'Una homosexualidad propia', de la editorial Destino.