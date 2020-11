Incredulidad entre las enfermeras con el polémico comentario de Fernando Simón: "Como mínimo es una torpeza"

En Más de uno hablamos con Teresa Tolosana, presidenta del Colegio de Enfermería, que cuenta su opinión acerca del polémico comentario de Fernando Simón sobre las enfermeras: el director del CCAES participó en una charla en streaming con los hermanos Pou, que bromearon acerca de las preferencias de Simón.

"Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", preguntó uno de los hermanos, a lo que Simón contestó: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

El comentario ha sido denunciado por el Consejo General de Enfermería, que exige que Simón se disculpe con las enfermeras y no caiga en chascarrillos "machistas y retrógrados". En una nota de protesta, el Consejo señala que las enfermeras luchan desde hace décadas contra estos tópicos, por lo que consideran "grave" que vengan de alguien de carácter público.

"Cuando vi las palabras de Simón, lo primero que tuve fue incredulidad", cuenta Teresa Tolosana. La presidenta del Colegio de Enfermería califica el comentario de Simón "como mínimo de torpeza".

Además, añade que no se lo esperaba de una persona como Simón: "El perfil del doctor Simón no me encajaba con este chiste y como mínimo lo denominaría de torpeza. Es muy mal momento para una profesión que está agotada y, encontrarse con un chiste así tras un turno de 12 horas, entenderá que tiene que sentar como poco mal. Ahora hablamos de enfermería en otros términos, no en términos machistas o sexistas".

Experiencia "dura" con la segunda oleada

Sobre la experiencia en los hospitales debido a la segunda oleada, Teresa Tolosana reconoce que la situación está siendo "dura": "No hemos podido disfrutar de los días de descanso que hemos podido tener. Además nos encontramos con duplicidad de horarios y trabajo estresante, por lo que hay una plantilla ya bastante agotada. Hay un ambiente de mucha tristeza, por una sensación de falta de previsión que nos ha pillado en estos momentos".

En este sentido, insiste en que las enfermeras deben tener una "experiencia y adiestramiento" para hacer frente a cada situación. Además, afirma que son "seres humanos" y necesitan descanso: "Esa sensación de que podemos llegar a todo y valemos para todo es muy peligrosa. Al final podemos no ser tan eficaces en nuestro trabajo, que es lo más importante".

"La situación más peligrosa, cuando me quito la mascarilla"

Por último, habla de las medidas contra el coronavirus: "Hay una pequeña confusión con hasta qué punto las medidas son importantes. No es lo mismo ir en autobús con mascarilla que ir a tomar algo con alguien. La situación más peligrosa es cuando me tenga que quitar una mascarilla".