El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Agua do, afirma en Más de uno que la labor de coordinación y dirección de los gobiernos autonómicos que asume el gobierno el Gobierno en el estado de alarma está ralentizando las dinámicas con las que estaba trabajando la Comunidad de Madrid en la lucha contra el coronavirus.

El vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid confirma que "en Madrid veníamos trabajando de una forma ágil, pero al añadir una capa de decisión más, todo se ralentiza". Así, asegura que la labor de coordinación y dirección de las comunidades autónomas que ha asumido el Gobierno central en la lucha contra el coronavirus les está ralentizando.

No cree que la tardanza en la llegada de mascarillas y material sanitario a la Comunidad de Madrid se deba a "una mano negra desde el gobierno", sino que cree que al añadir una capa de decisión, en este caso la administración central, todo se frena. "A día de hoy lo que está llegando de la compra centralizada del Gobierno de España es a cuentagotas, por eso la Comunidad de Madrid ha tenido que recurrir a compras a China". Pide al Gobierno que no haya problemas con la llegada del material sanitario que la Comunidad de Madrid ha comprado y asegura que "le hemos pedido a Sánchez en varias ocasiones que nos deje trabajar de forma autónoma". Además, dice que "no podemos seguir esperando a que el material que se está centralizando con el gobierno central llegue".

En cuanto a la situación de las residencias en la Comunidad de Madrid, explica que "en la Comunidad de Madrid hay 500 residencias. El 80% no han sufrido contagios. Hay otro 20% donde se han detectado casos". "Cuando el virus entra en una residencia, el efecto es devastador, por eso también necesitamos EPIs para las residencias". Además, hace un llamamiento al Gobierno para que se garantice la desinfección y la presencia de personal médico militar en las residencias.

Por otro lado comenta que "a día de hoy, todavía hay camas suficientes en los hospitales y en las UCI. Tenemos casi 1500 camas de UCI. El hospital de campaña de IFEMA ha sido una bombona de oxígeno". "Espero no tener que recurrir a otras comunidades para derivar enfermos", responde.

Sobre si es partidario de la suspensión de toda la actividad económica salvo la que sea esencial en Madrid, cree que las medidas que establece el estado de alarma son suficientemente restrictivas aunque dice que estamos en una fase temprana para saber si las medidas están surtiendo efecto. Piensa que "si somos capaces de cumplir el estado de alarma, la curva empezará a mitigar". "El confinamiento personal es más duro que el confinamiento territorial. El objetivo número uno es que la gente se quede en casa".

