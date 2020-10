Tras la negativa del Gobierno de retirar el estado de alarma en Madrid, Carlos Alsina entrevista en Más de uno al vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, que analiza los datos y comenta el cambio de criterio del Gobierno.

Confinamiento perimetral

Sobre si es partidario de un confinamiento perimetral o de otras medidas, Aguado confirma que es "partidario de todas las medidas que bajen la curva de forma drástica" y delega en la decisión en los técnicos y expertos. También aboga por los consensos políticos en una situación tan dramática como la que se está viviendo en España a causa del covid-19. "La gente se está muriendo y la economía colapsando", recuerda, por lo que añade que no pueden "dedicar más tiempo a ver quién tiene más culpa de lo que está pasando".

Además, insiste en que "no se puede entender la pandemia desde un punto de vista regional". "No podemos combatir la pandemia desde la Comunidad de Madrid, necesitamos al Gobierno de España", añade el vicepresidente.

Ante la falta de claridad del Gobierno de Sánchez en las medidas y criterios contra el coronavirus, señala que desde la Comunidad de Madrid necesitan "certidumbre" porque "la gente no sabe a qué aternerse". "Le ruego al Gobierno de España que nos ciñamos a las recomendaciones de la Unión Europea, que marca tres escenarios y cree que hay que conseguir que Madrid esté en escenario verde, que supone que la incidencia acumulada del virus en 100.000 habitantes sea menor de 25", declara.

A propósito del enfentamiento por el estado de alarma en Madrid, ha recalcado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se comprometió a no prorrogarlo más de quince días.

Aunque actualmente su comunidad se encuentra en el escenario rojo, sostiene la importancia de llegar al verde antes de la campaña de Navidad, para reactivar la economía. "Estamos condenando a miles de negocios a tener que cerrar por inanición", comenta.

"Jugar a hacernos oposición entre gobiernos es un error"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid cree que la entrada de Ciudadanos en el Gobierno de Ayuso supone aire fresco y se reafirma en su posición, que considera útil a pesar de tener un "papel difícil".

También manifiesta que hay muchas cosas que se consiguen a través de la negociación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero dice que "vende más la crispación" y por ello se conocen más los desacuerdos.

Moción de censura

Por otro lado, asegura que a pesar de que haya discrepancias con sus socios en el Gobierno de la Comunidad de Madrid (Partido Popular), tienen una "buena relación", por lo que se pueden entender. Por ello, confirma que todos los que hablan de convocar elecciones o una moción de censura "se van a quedar con las ganas".

Asimismo insiste en que la presidenta Díaz Ayuso va a contar con su apoyo en todas las medidas que estén pactadas, pero eso no quita que en las que haya discrepancia diga su opinión y defienda sus valores y los de Ciudadanos. "Si mi partido considera que no se están haciendo las cosas bien, lo diremos, votaremos en contra y no pasa nada", dice.

En cuanto a su relación con Díaz Ayuso explica que "es buena" y asegura que lo que digan las encuestas le "importa cero". Además, incide en que le gustaría que todos se centraran en buscar soluciones a lo que está pasando en Madrid.

Relación de Ciudadanos con el Gobierno

Sostiene que el "rol de Ciudadanos" es intentar que las decisiones del Gobierno "estén lo menos podemizadas posible" y que tengan poca influencia de separatistas y comunistas. Por lo que justifica que pacten con ellos los Presupuestos.

Consejo General del Poder Judicial

Aguado critica el cambio de criterio para la elección del Consejo General del Poder Judicial que han realizado Podemos y PSOE y alega que "el único partido que defiende que la Justicia hay que despolitizarla es Ciudadanos", ya que PSOE y PP han estado alternándose el poder durante los 40 años de democracia y no lo hicieron. Aunque todavía espera que Sánchez rectifique y despolitice la Justicia.

