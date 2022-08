Los hoteleros cargan contra el Gobierno por las condiciones del Imserso: "La mayoría de hoteles no darán camas y será un fiasco"

"Nos han echado a los leones hay que salir de ahí como sea", afirma Antonio Mayor, presidente de la patronal de los hoteles valencianos y de Benidorm sobre la actitud del Gobierno al no cambiar las condiciones del plan del Imserso para la próxima temporada. "No nos han hecho caso y nos han acorralado. La mayoría de hoteles no vamos a dar camas, el programa será un fiasco y la tercera edad vendrá por sus propios medios, por las agencias tradicionales a un precio mayor".

Antonio Mayor comenta que el sector ya presentó un estudio para modificar las condiciones del Imserso: "Por cada euro del plan, el Estado recogía 1,7. Están cerrados a esto, sobre todo la ministra, y no lo entendemos. Encima, hace dos o tres días aprobaron un presupuesto especial para el sector del transporte. A nosotros no nos tienen en consideración, porque con todo el sacrificio que hemos hecho nos tenían que poner un monumento en la plaza de Cibeles. Que nos trate así el Gobierno es un insulto al sector turístico".

Así, el dirigente de la patronal ve "descartado" el Imserso para la nueva temporada: "Podían hacer otro acuerdo con este sector, con eso podríamos tener programa. Con una época tan dura como la que viene, habría que ampliar el programa, pero Sánchez mira hacia otro lado en este tema. No pisan la realidad y se van a cargar un programa que ha sido muy bueno estos últimos años".

Plan de ahorro energético

Además, Mayor ha hablado sobre el plan de ahorro energético y cómo afectaría al sector. "Esto es otra cosa. Las cosas hay que hacerlas ponderadas porque si no el cliente se va a buscar otros destinos. Tampoco tenemos que poner tantas trabas al sector turístico, hay que hacer las cosas con racionalidad. Sé que hay que tener solidaridad y apoyo al plan de ahorro energético con Bruselas, pero la gente quiere comfort cuando sale de vacaciones. Ahora es más razonable, al considerar las habitaciones de hotel como vivienda y que puedan poner el aire a su medida, por ejemplo".